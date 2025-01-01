DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Operaciones con gráficos 

Operaciones con gráficos

Las funciones para establecer las propiedades del gráfico (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) son asincrónicas y sirven para enviar al gráfico un comando de cambio. Si dichas funciones se ejecutan con éxito, el comando entra en la cola general de eventos del gráfico. El cambio de propiedades del gráfico se realiza durante el procesamiento de la cola de eventos de dicho gráfico.

Por este motivo, no cabe esperar la actualización inmediata del gráfico después de llamar funciones asincrónicas. Para actualizar de manera forzosa el aspecto externo y las propiedades del gráfico, use la función ChartRedraw().

Función

Acción

ChartApplyTemplate

Aplica al gráfico especificado una plantilla desde un archivo especificado

ChartSaveTemplate

Guarda los ajustes actuales del gráfico en una plantilla con el nombre especificado

ChartWindowFind

Devuelve el número de una subventana en la que se encuentra el indicador

ChartTimePriceToXY

Convierte las coordenadas del gráfico desde la representación hora/precio a las coordinadas en el eje X y Y

ChartXYToTimePrice

Convierte las coordenadas X y Y del gráfico a los valores hora y precio

ChartOpen

Abre un gráfico nuevo con un símbolo y período especificados

ChartClose

Cierra un gráfico especificado

ChartFirst

Devuelve el identificador del primer gráfico del terminal de cliente

ChartNext

Devuelve el identificador del gráfico que sigue después del especificado

ChartSymbol

Devuelve el nombre del símbolo del gráfico especificado

ChartPeriod

Devuelve el valor del período del gráfico especificado

ChartRedraw

Activa el redibujo forzado de un gráfico especificado

ChartSetDouble

Establece el valor del tipo double de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

ChartSetInteger

Establece el valor del tipo entero (datetime, int, color, bool o char) de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

ChartSetString

Establece el valor del tipo string de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

ChartGetDouble

Devuelve el valor de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

ChartGetInteger

Devuelve el valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

ChartGetString

Devuelve el valor literal de una propiedad correspondiente del gráfico especificado

ChartNavigate

Desplaza el gráfico especificado a una cantidad de barras especificada respecto a la posición del gráfico indicada

ChartID

Devuelve el identificador del gráfico corriente

ChartIndicatorAdd

Añade un indicador con el manejador (handle) especificado a la ventana del gráfico especificado

ChartIndicatorDelete

Quita el indicador con el nombre especificado de la ventana del gráfico especificada

ChartIndicatorGet

Devuelve el manejador del indicador con el nombre corto especificado en la ventana del gráfico especificada

ChartIndicatorName

Devuelve el nombre breve del indicador según su número en la lista de indicadores en la determinada ventana del gráfico

ChartIndicatorsTotal

Devuelve el número de todos los indicadores vinculados con la determinada ventana del gráfico

ChartWindowOnDropped

Devuelve el número de la subventana del gráfico a la que el Asesor Experto, script, objeto o indicador ha sido arrastrado con el ratón

ChartPriceOnDropped

Devuelve la coordinada de precios que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón

ChartTimeOnDropped

Devuelve la coordinada de tiempo que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón

ChartXOnDropped

Devuelve la coordinada del eje de X que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón

ChartYOnDropped

Devuelve la coordinada del eje de Y que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón

ChartSetSymbolPeriod

Cambia el valor del símbolo y período del gráfico especificado

ChartScreenShot

Hace un screenshot del gráfico especificado en formato GIF, PNG o BMP, dependiendo de la extensión especificada