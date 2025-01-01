Operaciones con gráficos

Las funciones para establecer las propiedades del gráfico (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) son asincrónicas y sirven para enviar al gráfico un comando de cambio. Si dichas funciones se ejecutan con éxito, el comando entra en la cola general de eventos del gráfico. El cambio de propiedades del gráfico se realiza durante el procesamiento de la cola de eventos de dicho gráfico.

Por este motivo, no cabe esperar la actualización inmediata del gráfico después de llamar funciones asincrónicas. Para actualizar de manera forzosa el aspecto externo y las propiedades del gráfico, use la función ChartRedraw().