- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
Operaciones con gráficos
Las funciones para establecer las propiedades del gráfico (ChartSetInteger, ChartSetDouble, ChartSetString) son asincrónicas y sirven para enviar al gráfico un comando de cambio. Si dichas funciones se ejecutan con éxito, el comando entra en la cola general de eventos del gráfico. El cambio de propiedades del gráfico se realiza durante el procesamiento de la cola de eventos de dicho gráfico.
Por este motivo, no cabe esperar la actualización inmediata del gráfico después de llamar funciones asincrónicas. Para actualizar de manera forzosa el aspecto externo y las propiedades del gráfico, use la función ChartRedraw().
Función
Acción
Aplica al gráfico especificado una plantilla desde un archivo especificado
Guarda los ajustes actuales del gráfico en una plantilla con el nombre especificado
Devuelve el número de una subventana en la que se encuentra el indicador
Convierte las coordenadas del gráfico desde la representación hora/precio a las coordinadas en el eje X y Y
Convierte las coordenadas X y Y del gráfico a los valores hora y precio
Abre un gráfico nuevo con un símbolo y período especificados
Cierra un gráfico especificado
Devuelve el identificador del primer gráfico del terminal de cliente
Devuelve el identificador del gráfico que sigue después del especificado
Devuelve el nombre del símbolo del gráfico especificado
Devuelve el valor del período del gráfico especificado
Activa el redibujo forzado de un gráfico especificado
Establece el valor del tipo double de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Establece el valor del tipo entero (datetime, int, color, bool o char) de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Establece el valor del tipo string de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Devuelve el valor de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Devuelve el valor del tipo entero de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Devuelve el valor literal de una propiedad correspondiente del gráfico especificado
Desplaza el gráfico especificado a una cantidad de barras especificada respecto a la posición del gráfico indicada
Devuelve el identificador del gráfico corriente
Añade un indicador con el manejador (handle) especificado a la ventana del gráfico especificado
Quita el indicador con el nombre especificado de la ventana del gráfico especificada
Devuelve el manejador del indicador con el nombre corto especificado en la ventana del gráfico especificada
Devuelve el nombre breve del indicador según su número en la lista de indicadores en la determinada ventana del gráfico
Devuelve el número de todos los indicadores vinculados con la determinada ventana del gráfico
Devuelve el número de la subventana del gráfico a la que el Asesor Experto, script, objeto o indicador ha sido arrastrado con el ratón
Devuelve la coordinada de precios que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón
Devuelve la coordinada de tiempo que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón
Devuelve la coordinada del eje de X que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón
Devuelve la coordinada del eje de Y que corresponde al punto al que el Asesor Experto o script ha sido arrastrado con el ratón
Cambia el valor del símbolo y período del gráfico especificado
Hace un screenshot del gráfico especificado en formato GIF, PNG o BMP, dependiendo de la extensión especificada