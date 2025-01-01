- ObjectCreate
Esta función visualiza el texto en un array personalizado (búfer) y devuelve el resultado de esta operación. Este array está destinado para la generación de un recurso gráfico.
|
bool TextOut(
Parámetros
text
[in] Texto visualizado que va a ser escrito en el búfer. Se visualiza sólo el texto de una solo línea.
x
[in] Coordenada X del punto de anclaje para el texto visualizado.
y
[in] Coordenada Y del punto de anclaje para el texto visualizado.
anchor
[in] Valor del conjunto de 9 modos predeterminados de la posición del punto de anclaje del texto visualizado. La posición se establece con la combinación de dos banderas: la bandera de alineación del texto por la horizontal y la bandera de alineación del texto por la vertical. Los nombres de las banderas se listan en la Nota de abajo.
data[]
[in] Búfer que recibe el texto. Este búfer se utiliza para crear un recurso gráfico.
width
[in] Ancho del búfer en puntos (píxeles).
height
[in] Alto del búfer en puntos (píxeles).
color
[in] Color del texto.
color_format
[in] Formato del color se establece con un valor desde la enumeración ENUM_COLOR_FORMAT.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de la ejecución exitosa, de lo contrario devuelve false.
Nota
El modo de anclaje que se establece con el parámetro anchor es una combinación de dos banderas de alineación de texto por la vertical y por la horizontal. Banderas de alineación de texto por la horizontal:
- TA_LEFT — punto de anclaje situado en la parte izquierda del rectángulo limitador
- TA_CENTER — punto de anclaje por la horizontal se sitúa en el centro del rectángulo limitador
- TA_RIGHT — punto de anclaje situado en la parte derecha del rectángulo limitador
Banderas de alineación de texto por la vertical
- TA_TOP — punto de anclaje situado en la parte superior del rectángulo limitador
- TA_VCENTER — punto de anclaje por la vertical se sitúa en el centro del rectángulo limitador
- TA_BOTTOM — punto de anclaje situado en la parte inferior del rectángulo limitador
Las posibles combinaciones de banderas y los modos de anclaje que éstas establecen se muestran en la figura de abajo.
Ejemplo:
