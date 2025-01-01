//--- anchura y altura del lienzo (lienzo en el que se realiza el dibujado)

#define IMG_WIDTH 200

#define IMG_HEIGHT 200

//--- antes de ejecutar el script, mostraremos la ventana con los parámetros

#property script_show_inputs

//--- permite definir el formato de color

input ENUM_COLOR_FORMAT clr_format=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA;

//--- array (búfer) para el dibujado

uint ExtImg[IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT];

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- creamos el objeto OBJ_BITMAP_LABEL para el dibujado

ObjectCreate(0,"CLOCK",OBJ_BITMAP_LABEL,0,0,0);

//--- especifamos el nombre del recurso gráfico para el dibujado en el objeto CLOCK

ObjectSetString(0,"CLOCK",OBJPROP_BMPFILE,"::IMG");



//--- variables auxiliares

double a; // ángulo de la flecha

uint nm=2700; // contador de minutos

uint nh=2700*12; // contador de horas

uint w,h; // variables para obtener el tamaño de las cadenas de texto

int x,y; // variables para calcular las coordenadas actuales del punto de anclaje de las cadenas de texto



//--- giramos las manecillas del reloj en un ciclo infinito hasta que el script se detenga

while(!IsStopped())

{

//--- limpiamos el array del búfer de dibujado del reloj

ArrayFill(ExtImg,0,IMG_WIDTH*IMG_HEIGHT,0);

//--- establecemos la fuente para el dibujado de las cifras en el dial

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,0);

//--- dibujando el dial

for(int i=1;i<=12;i++)

{

//--- obtenemos las dimensiones de la hora actual en el dial

TextGetSize(string(i),w,h);

//--- calculamos las coordenadas de la hora actual en el dial

a=-((i*300)%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*80+0.5+w/2);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*80+0.5+h/2);

//--- mostramos esta hora en el dial en el búfer ExtImg[]

TextOut(string(i),x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);

}

//--- ahora estableceremos la fuente para la representación de la manecilla de minutos

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nm%3600));

//--- obtenemos el tamaño de la manecilla de minutos

TextGetSize("----->",w,h);

//--- calculamos las coordenadas de la manecilla de minutos en el dial

a=-(nm%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- mostramos la manecilla de minutos en el dial en el búfer ExtImg[]

TextOut("----->",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- ahora estableceremos la fuente para el dibujado de la manecilla de horas

TextSetFont("Arial",-200,FW_EXTRABOLD,-int(nh/12%3600));

TextGetSize("==>",w,h);

//--- calculamos las coordenadas de la manecilla de horas en el dial

a=-(nh/12%3600*M_PI)/1800.0;

x=IMG_WIDTH/2-int(sin(a)*h/2+0.5);

y=IMG_HEIGHT/2-int(cos(a)*h/2+0.5);

//--- mostramos la manecilla de horas en el dial en el búfer ExtImg[]

TextOut("==>",x,y,TA_LEFT|TA_TOP,ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0xFFFFFFFF,clr_format);



//--- actualizamos el recurso gráfico

ResourceCreate("::IMG",ExtImg,IMG_WIDTH,IMG_HEIGHT,0,0,IMG_WIDTH,clr_format);

//--- actualización forzosa del gráfico

ChartRedraw();



//--- incrementamos el contador de horas y minutos

nm+=60;

nh+=60;

//--- mantenemos una breve pausa entre cuadros

Sleep(10);

}

//--- eliminamos el objeto CLOCK al finalizar el script

ObjectDelete(0,"CLOCK");

//---

}