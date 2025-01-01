DocumentaciónSecciones
Cierra el manejador de búsqueda.

void  FileFindClose(
   long  search_handle      // manejador de búsqueda
   );

Parámetros

search_handle

[in]  Manejador de búsqueda recibido de la función FileFindFirst().

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

Hay que llamar a la función para liberar los recursos del sistema.

Ejemplo:

//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script
#property script_show_inputs
//--- filtro
input string InpFilter="*";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string file_name;
   int    i=1;
//--- obtenemos el manejador de búsqueda en la raíz de la carpeta local
   long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);
//--- comprobamos si la función FileFindFirst() se ha ejecutado con éxito
   if(search_handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      //--- comprobamos en el ciclo si las cadenas pasadas son los nombres de los archivos o de las carpetas
      do
        {
         ResetLastError();
         //--- si es un archivo, la función devuelve true, y si es una carpeta, la función genera el error 5018
         FileIsExist(file_name);
         PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Directory" : "File",file_name);
         i++;
        }
      while(FileFindNext(search_handle,file_name));
      //--- cerramos el manejador de la búsqueda
      FileFindClose(search_handle);
     }
   else
      Print("Files not found!");
  }

