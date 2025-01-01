//--- mostramos la ventana de parámetros de entrada al iniciar el script

#property script_show_inputs

//--- filtro

input string InpFilter="*";

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string file_name;

int i=1;

//--- obtenemos el manejador de búsqueda en la raíz de la carpeta local

long search_handle=FileFindFirst(InpFilter,file_name);

//--- comprobamos si la función FileFindFirst() se ha ejecutado con éxito

if(search_handle!=INVALID_HANDLE)

{

//--- comprobamos en el ciclo si las cadenas pasadas son los nombres de los archivos o de las carpetas

do

{

ResetLastError();

//--- si es un archivo, la función devuelve true, y si es una carpeta, la función genera el error 5018

FileIsExist(file_name);

PrintFormat("%d : %s name = %s",i,GetLastError()==5018 ? "Directory" : "File",file_name);

i++;

}

while(FileFindNext(search_handle,file_name));

//--- cerramos el manejador de la búsqueda

FileFindClose(search_handle);

}

else

Print("Files not found!");

}