//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtenemos el manejador (handle) del gráfico actual

long handle=ChartID();

string comm="";

if(handle>0) // si ha salido bien, realizaremos ajustes adicionales

{

//--- desactivaremos el desplazamiento automático

ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);

//--- establecemos la sangría del borde derecho del gráfico

ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);

//--- mostramos en forma de velas

ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_CANDLES);

//--- establecemos el modo de visualización de los volúmenes de ticks

ChartSetInteger(handle,CHART_SHOW_VOLUMES,CHART_VOLUME_TICK);



//--- preparamos el texto para mostrar en Comment()

comm="Desplazamos a 10 barras a la derecha desde el inicio del historial";

//--- mostramos el comentario

Comment(comm);

//--- desplazamos a 10 barras a la derecha desde el inicio del historial

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,10);

//--- obtenemos el número de la primera barra visible en el gráfico (numeración como en una serie temporal)

long first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

//--- añadimos el carácter de nueva línea

comm=comm+"\r

";

//--- añadimos comentario

comm=comm+"La primera barra en el gráfico tiene el número "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

//--- mostramos el comentario

Comment(comm);

//--- esperaremos 5 segundos para que nos de tiempo a ver cómo se desplaza el gráfico

Sleep(5000);



//--- completaremos el texto del comentario

comm=comm+"\r

"+"Desplazamos a 10 barras a la izquierda desde el borde derecho del gráfico";

Comment(comm);

//--- desplazamos a 10 barras a la izquierda desde el borde derecho del gráfico

ChartNavigate(handle,CHART_END,-10);

//--- obtenemos el número de la primera barra visible en el gráfico (numeración como en una serie temporal)

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"La primera barra en el gráfico tiene el número "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- esperaremos 5 segundos para que nos de tiempo a ver cómo se desplaza el gráfico

Sleep(5000);



//--- nuevo bloque del desplazamiento del gráfico

comm=comm+"\r

"+"Desplazamos a 300 barras a la derecha desde el inicio del historial";

Comment(comm);

//--- desplazamos a 300 barras a la derecha desde el inicio del historial

ChartNavigate(handle,CHART_BEGIN,300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"La primera barra en el gráfico tiene el número "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

//--- esperaremos 5 segundos para que nos de tiempo a ver cómo se desplaza el gráfico

Sleep(5000);



//--- nuevo bloque del desplazamiento del gráfico

comm=comm+"\r

"+"Desplazamos a 300 barras a la izquierda desde el borde derecho del gráfico";

Comment(comm);

//--- desplazamos a 300 barras a la izquierda desde el borde derecho del gráfico

ChartNavigate(handle,CHART_END,-300);

first_bar=ChartGetInteger(0,CHART_FIRST_VISIBLE_BAR,0);

comm=comm+"\r

";

comm=comm+"La primera barra en el gráfico tiene el número "+IntegerToString(first_bar)+"\r

";

Comment(comm);

}

}