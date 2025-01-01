- Información sobre datos históricos del instrumento

El resultado de ejecución de las operaciones comerciales es la apertura de una posición, cambio de su volumen y/o dirección, o su desaparición. Las operaciones comerciales se llevan a cabo a base de las órdenes enviadas por la función OrderSend() en forma de las solicitudes comerciales. Para cada instrumento financiero (símbolo) se prevé posible sólo una posición abierta. Una posición tiene un conjunto de propiedades disponibles para la lectura para las funciones PositionGet...().
Para la función PositionGetInteger()
ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo
|
POSITION_TICKET
|
Ticket de la posición. Un número único que se asigna a cada posición abierta de nuevo. Normalmente, corresponde al ticket de la orden como resultado de la cual se abrió la posición, excepto en los casos en los que el ticket ha cambiado debido a las operaciones de servicio en el servidor. Por ejemplo, el aumento de los swaps por la reapertura de posición. Para encontrar la orden con la que se ha abierto la posición, se debe usar la propiedad POSITION_IDENTIFIER.
El valor POSITION_TICKET corresponde a MqlTradeRequest::position.
|
long
|
POSITION_TIME
|
Hora de apertura de posición
|
datetime
|
POSITION_TIME_MSC
|
Tiempo de apertura de la posición en milisegundos desde 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TIME_UPDATE
|
Tiempo de modificación de la posición
|
datetime
|
POSITION_TIME_UPDATE_MSC
|
Tiempo de modificación de la posición en milisegundos desde 01.01.1970
|
long
|
POSITION_TYPE
|
Tipo de posición
|
POSITION_MAGIC
|
Magic number para la posición (véase ORDER_MAGIC)
|
long
|
POSITION_IDENTIFIER
|
Identificador de posición es un número único que se adjudica a cada una de las posiciones abiertas y no se cambia a lo largo de su existencia. La rotación de posición no cambia su identificador.
Durante el viraje de una posición en el modo de compensación (usando una única transacción de salida/entrada) el identificador de posición POSITION_IDENTIFIER no cambia. Sin embargo, el POSITION_TICKET es reemplazado por el ticket de la orden que ha conducido al viraje. En el modo de cobertura no se contempla el viraje de posición.
|
long
|
POSITION_REASON
|
Causa de la apertura de una posición:
Para la función PositionGetDouble()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo
|
POSITION_VOLUME
|
Volumen de posición
|
double
|
POSITION_PRICE_OPEN
|
Precio de posición
|
double
|
POSITION_SL
|
Nivel Stop Loss para una posición abierta
|
double
|
POSITION_TP
|
Nivel Take Profit para una posición abierta
|
double
|
POSITION_PRICE_CURRENT
|
Precio actual para el símbolo
|
double
|
POSITION_SWAP
|
Swap acumulado
|
double
|
POSITION_PROFIT
|
Beneficio corriente
|
double
Para la función PositionGetString()
|
Identificador
|
Descripción
|
Tipo
|
POSITION_SYMBOL
|
Símbolo de posición abierta
|
string
|
POSITION_COMMENT
|
Comentarios de posición
|
string
|
POSITION_EXTERNAL_ID
|
Identificador de la posición en el sistema externo de comercio (en la bolsa)
|
stringstring
La dirección de una posición abierta (compra o venta) se determina con los valores de la enumeración ENUM_POSITION_TYPE. Para obtener el tipo de una posición abierta, utilice la función PositionGetInteger() con el modificador POSITION_TYPE.
|
Identificador
|
Descripción
|
POSITION_TYPE_BUY
|
Compra
|
POSITION_TYPE_SELL
|
Venta
En la propiedad POSITION_REASON se contiene el motivo de la apertura de una posición. La posición puede abrirse como resultado de la activación de una orden colocada desde el terminal de escritorio, desde la aplicación móvil, con la ayuda de un asesor, etcétera. Los posibles valores de POSITION_REASON se describen en la enumeración ENUM_POSITION_REASON.
|
Identificador
|
Descripción
|
POSITION_REASON_CLIENT
|
La posición se ha abierto como resultado de la activación de una orden colocada desde el terminal de escritorio
|
POSITION_REASON_MOBILE
|
La posición se ha abierto como resultado de la activación de una orden colocada desde la aplicación móvil
|
POSITION_REASON_WEB
|
La posición se ha abierto como resultado de la activación de una orden colocada desde la plataforma web
|
POSITION_REASON_EXPERT
|
La posición se ha abierto como resultado de la activación de una orden colocada desde un programa MQL5 - un asesor o script