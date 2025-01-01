Ticket de la posición. Un número único que se asigna a cada posición abierta de nuevo. Normalmente, corresponde al ticket de la orden como resultado de la cual se abrió la posición, excepto en los casos en los que el ticket ha cambiado debido a las operaciones de servicio en el servidor. Por ejemplo, el aumento de los swaps por la reapertura de posición. Para encontrar la orden con la que se ha abierto la posición, se debe usar la propiedad POSITION_IDENTIFIER.

POSITION_IDENTIFIER

Identificador de posición es un número único que se adjudica a cada una de las posiciones abiertas y no se cambia a lo largo de su existencia. La rotación de posición no cambia su identificador.



El identificador de la posición se indica en cada orden (ORDER_POSITION_ID) y operación (DEAL_POSITION_ID) utilizada para abrirla, modificarla o cerrarla. Use esta propiedad para buscar órdenes u operaciones relacionadas con la posición. Durante el viraje de una posición en el modo de compensación (usando una única transacción de salida/entrada) el identificador de posición POSITION_IDENTIFIER no cambia. Sin embargo, el POSITION_TICKET es reemplazado por el ticket de la orden que ha conducido al viraje. En el modo de cobertura no se contempla el viraje de posición.