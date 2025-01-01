DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes comercialesPropiedades de posiciones 

Propiedades de posiciones

El resultado de ejecución de las operaciones comerciales es la apertura de una posición, cambio de su volumen y/o dirección, o su desaparición. Las operaciones comerciales se llevan a cabo a base de las órdenes enviadas por la función OrderSend() en forma de las solicitudes comerciales. Para cada instrumento financiero (símbolo) se prevé posible sólo una posición abierta. Una posición tiene un conjunto de propiedades disponibles para la lectura para las funciones PositionGet...().

Para la función PositionGetInteger()

ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER

Identificador

Descripción

Tipo

POSITION_TICKET

Ticket de la posición. Un número único que se asigna a cada posición abierta de nuevo. Normalmente, corresponde al ticket de la orden como resultado de la cual se abrió la posición, excepto en los casos en los que el ticket ha cambiado debido a las operaciones de servicio en el servidor. Por ejemplo, el aumento de los swaps por la reapertura de posición. Para encontrar la orden con la que se ha abierto la posición, se debe usar la propiedad POSITION_IDENTIFIER.
 

El valor POSITION_TICKET corresponde a MqlTradeRequest::position.

long

POSITION_TIME

Hora de apertura de posición

datetime

POSITION_TIME_MSC

Tiempo de apertura de la posición en milisegundos desde 01.01.1970

long

POSITION_TIME_UPDATE

Tiempo de modificación de la posición

datetime

POSITION_TIME_UPDATE_MSC

Tiempo de modificación de la posición en milisegundos desde 01.01.1970

long

POSITION_TYPE

Tipo de posición

ENUM_POSITION_TYPE

POSITION_MAGIC

Magic number para la posición (véase ORDER_MAGIC)

long

POSITION_IDENTIFIER

Identificador de posición es un número único que se adjudica a cada una de las posiciones abiertas y no se cambia a lo largo de su existencia. La rotación de posición no cambia su identificador.
 
El identificador de la posición se indica en cada orden (ORDER_POSITION_ID) y operación (DEAL_POSITION_ID) utilizada para abrirla, modificarla o cerrarla. Use esta propiedad para buscar órdenes u operaciones relacionadas con la posición.

 

Durante el viraje de una posición en el modo de compensación (usando una única transacción de salida/entrada) el identificador de posición POSITION_IDENTIFIER no cambia. Sin embargo, el POSITION_TICKET es reemplazado por el ticket de la orden que ha conducido al viraje. En el modo de cobertura no se contempla el viraje de posición.

long

POSITION_REASON

Causa de la apertura de una posición:

ENUM_POSITION_REASON

Para la función PositionGetDouble()

ENUM_POSITION_PROPERTY_DOUBLE

Identificador

Descripción

Tipo

POSITION_VOLUME

Volumen de posición

double

POSITION_PRICE_OPEN

Precio de posición

double

POSITION_SL

Nivel Stop Loss para una posición abierta

double

POSITION_TP

Nivel Take Profit para una posición abierta

double

POSITION_PRICE_CURRENT

Precio actual para el símbolo

double

POSITION_SWAP

Swap acumulado

double

POSITION_PROFIT

Beneficio corriente

double

Para la función PositionGetString()

ENUM_POSITION_PROPERTY_STRING

Identificador

Descripción

Tipo

POSITION_SYMBOL

Símbolo de posición abierta

string

POSITION_COMMENT

Comentarios de posición

string

POSITION_EXTERNAL_ID

Identificador de la posición en el sistema externo de comercio (en la bolsa)

stringstring

 

La dirección de una posición abierta (compra o venta) se determina con los valores de la enumeración ENUM_POSITION_TYPE. Para obtener el tipo de una posición abierta, utilice la función PositionGetInteger() con el modificador POSITION_TYPE.

ENUM_POSITION_TYPE

Identificador

Descripción

POSITION_TYPE_BUY

Compra

POSITION_TYPE_SELL

Venta

 

En la propiedad POSITION_REASON se contiene el motivo de la apertura de una posición. La posición puede abrirse como resultado de la activación de una orden colocada desde el terminal de escritorio, desde la aplicación móvil, con la ayuda de un asesor, etcétera. Los posibles valores de POSITION_REASON se describen en la enumeración ENUM_POSITION_REASON.

ENUM_POSITION_REASON

Identificador

Descripción

POSITION_REASON_CLIENT

La posición se ha abierto como resultado de la activación de una orden colocada desde el terminal de escritorio

POSITION_REASON_MOBILE

La posición se ha abierto como resultado de la activación de una orden colocada desde la aplicación móvil

POSITION_REASON_WEB

La posición se ha abierto como resultado de la activación de una orden colocada desde la plataforma web

POSITION_REASON_EXPERT

La posición se ha abierto como resultado de la activación de una orden colocada desde un programa MQL5 - un asesor o script