Manual de referencia de MQL5Variables globales del terminal de clienteGlobalVariablesFlush 

GlobalVariablesFlush

Guarda por vía forzada el contenido de todas las variables globales en el disco.

void  GlobalVariablesFlush();

Valor devuelto

No hay valor devuelto.

Nota

El terminal guarda todas las variables globales durante la finalización de su trabajo pero con un fallo repentino del ordenador los datos pueden perderse. Esta función permite dirigir el proceso de guardado de variables globales de una manera independiente en caso de una emergencia.

 

Ejemplo:

#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
#define   GV_NAME    "TestGlobalVariableFlush"
#define   GV_VALUE   1.23456
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- creamos una variable de terminal de cliente global
   if(!GlobalVariableSet(GV_NAMEGV_VALUE))
     {
      Print("GlobalVariableSet() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
   //--- trabajamos en un programa con las variables globales creadas de terminal de cliente
   //--- ...
   //--- en el momento requerido del funcionamiento del programa, dependiendo de la lógica del control
   //--- independiente del proceso de guardado de variables globales en caso de situaciones imprevistas,
   //--- escribimos de forma forzosa el contenido de todas las variables globales en el disco
   GlobalVariablesFlush();
  }