- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariablesFlush
Guarda por vía forzada el contenido de todas las variables globales en el disco.
|
void GlobalVariablesFlush();
Valor devuelto
No hay valor devuelto.
Nota
El terminal guarda todas las variables globales durante la finalización de su trabajo pero con un fallo repentino del ordenador los datos pueden perderse. Esta función permite dirigir el proceso de guardado de variables globales de una manera independiente en caso de una emergencia.
Ejemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."