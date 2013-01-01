FileDelete

Elimina el archivo especificado en una carpeta local del terminal de cliente.

bool FileDelete(

const string file_name,

int common_flag=0

);

Parámetros

file_name

[in] Nombre del archivo.

common_flag=0

[in] Bandera que determina la ubicación del archivo. Si common_flag=FILE_COMMON, entonces el archivo se encuentra en una carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files. De lo contrario, el archivo está ubicado en una carpeta local

Valor devuelto

En caso de fallo la función devuelve false.

Nota

Por razones de seguridad el trabajo con los archivos en el lenguaje MQL5 se encuentra bajo un estricto control. Los archivos con los que se realizan las operaciones de archivos utilizando los medios del lenguaje MQL5 no pueden estar fuera del entorno protegido de archivos (file sandbox).

Elimina el archivo especificado en una carpeta local del terminal de cliente (MQL5\Files o MQL5\Tester\Files en caso de prueba). Pero si hay common_flag=FILE_COMMON, la función elimina el archivo de la carpeta compartida de todos los terminales de cliente \Terminal\Common\Files.

Ejemplo: