TimeDaylightSavings
Devuelve la corrección del horario de verano en segundos, si el cambio al horario de verano ha sido realizado. Depende de la configuración de la hora en el ordenador de usuario.
|
int TimeDaylightSavings();
Valor devuelto
Ejemplo:
|
void OnStart()
{
//--- obtenemos la corrección del horario de verano en segundos
int sec_dl=TimeDaylightSavings();
//--- creamos un texto descriptivo para el valor obtenido
string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" :
StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds", sec_dl));
//--- mostramos la descripción de la corrección del horario de verano en segundos
Print(text);
/*
resultado para el horario de "invierno":
Standard "winter" time is used
resultado para el horario de "verano":
Daylight saving time has been switched over. The correction is -3600 seconds
*/
}