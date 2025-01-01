DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Fecha y horaTimeDaylightSavings 

Devuelve la corrección del horario de verano en segundos, si el cambio al horario de verano ha sido realizado. Depende de la configuración de la hora en el ordenador de usuario.

int  TimeDaylightSavings();

Valor devuelto

Si ha sido realizado el cambio al horario de invierno (estándar), se devuelve 0.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- obtenemos la corrección del horario de verano en segundos
   int sec_dl=TimeDaylightSavings();
   
//--- creamos un texto descriptivo para el valor obtenido
   string text=(sec_dl==0 ? "Standard \"winter\" time is used" : 
                StringFormat("Daylight saving time has been switched over. The correction is %d seconds"sec_dl));
   
//--- mostramos la descripción de la corrección del horario de verano en segundos
   Print(text);
   /*
   resultado para el horario de "invierno":
   Standard "winter" time is used
   
   resultado para el horario de "verano":
   Daylight saving time has been switched overThe correction is -3600 seconds
   */
  }