ArraySwap
Intercambia el contenido de dos matrices dinámicas del mismo tipo. Para las matrices multidimensionales, deberá coincidir el número de elementos en todas las dimensiones, excepto la primera.
bool ArraySwap(
Parámetros
array1[]
[in][out] Matriz de tipo numérico.
array2[]
[in][out] Matriz de tipo numérico.
Valor devuelto
Devuelve true en caso de éxito, de lo contrario, devuelve false. En este caso, GetLastError() retornará el código de error ERR_INVALID_ARRAY.
Nota
La función acepta matrices dinámicas del mismo tipo y de las mismas dimensiones, excepto la primera. Para los tipos enteros, el signo se ignora, es decir, char==uchar)
Ejemplo:
