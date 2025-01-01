Manual de referencia de MQL5Administrar señalesSignalUnsubscribe
- SignalBaseGetDouble
- SignalBaseGetInteger
- SignalBaseGetString
- SignalBaseSelect
- SignalBaseTotal
- SignalInfoGetDouble
- SignalInfoGetInteger
- SignalInfoGetString
- SignalInfoSetDouble
- SignalInfoSetInteger
- SignalSubscribe
- SignalUnsubscribe
SignalUnsubscribe
Da de baja la suscripción al copiado de la señal.
|
bool SignalUnsubscribe();
Valor devuelto
Devuelve true si la suscripción al copiado de la señal se ha dado de baja con éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información adicional sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().