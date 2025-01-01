SignalUnsubscribe

Da de baja la suscripción al copiado de la señal.

bool SignalUnsubscribe();

Valor devuelto

Devuelve true si la suscripción al copiado de la señal se ha dado de baja con éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información adicional sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().