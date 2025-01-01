MQLInfoInteger
Devuelve el valor de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento.
|
int MQLInfoInteger(
int property_id
);
Parámetros
property_id
[in] Identificador de la propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_MQL_INFO_INTEGER.
Valor devuelto
Ejemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- obtenemos los valores de memoria disponible y consumida para los programas MQL
int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT); // tamaño máximo posible de la memoria dinámica para el programa MQL5 en MB
int used = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED); // tamaño de la memoria utilizada por el programa MQL5 en MB
//--- mostramos los datos obtenidos en el diario de rergistro
PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
"Memory used by MQL5 program: %d Mb", limit, used);
/*
resultado
Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: 8388608 Mb
Memory used by MQL5 program: 2 Mb
*/
}