Devuelve el valor de una propiedad correspondiente de un programa mql5 en funcionamiento.

int  MQLInfoInteger(
   int  property_id      // identificador de la propiedad
   );

Parámetros

property_id

[in]  Identificador de la propiedad. Puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_MQL_INFO_INTEGER.

Valor devuelto

Valor del tipo int.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos los valores de memoria disponible y consumida para los programas MQL
   int limit = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT);   // tamaño máximo posible de la memoria dinámica para el programa MQL5 en MB
   int used  = MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED);    // tamaño de la memoria utilizada por el programa MQL5 en MB
   
//--- mostramos los datos obtenidos en el diario de rergistro
   PrintFormat("Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program: %d Mb\n"+
               "Memory used by MQL5 program: %d Mb"limitused);
   /*
   resultado
   Maximum possible amount of dynamic memory for MQL5 program8388608 Mb
   Memory used by MQL5 program2 Mb
   */
  }