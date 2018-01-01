//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property description "Ejemplo de oyente de eventos del gráfico y generador de eventos personalizados"

//--- identificadores de teclas de servicio

#define KEY_NUMPAD_5 12

#define KEY_LEFT 37

#define KEY_UP 38

#define KEY_RIGHT 39

#define KEY_DOWN 40

#define KEY_NUMLOCK_DOWN 98

#define KEY_NUMLOCK_LEFT 100

#define KEY_NUMLOCK_5 101

#define KEY_NUMLOCK_RIGHT 102

#define KEY_NUMLOCK_UP 104

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- mostramos el valor de la constante CHARTEVENT_CUSTOM

Print("CHARTEVENT_CUSTOM=",CHARTEVENT_CUSTOM);

//---

Print("Iniciado el experto con el nombre ",MQLInfoString(MQL5_PROGRAM_NAME));

//--- estableciendo la bandera de obtención de eventos de creación de objetos del gráfico

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_CREATE,true);

//--- estableciendo la bandera de obtención de eventos de eliminación de objetos del gráfico

ChartSetInteger(ChartID(),CHART_EVENT_OBJECT_DELETE,true);

//--- activando los mensajes sobre el movimiento de la ruleta del ratón

ChartSetInteger(0,CHART_EVENT_MOUSE_WHEEL,1);

//--- la declaración forzosa de las propiedades del gráfico garantiza la preparación para el procesamiento de eventos

ChartRedraw();

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//--- contador de ticks para generar un evento personalizado

static int tick_counter=0;

//--- acumularemos los ticks en este número

int simple_number=113;

//---

tick_counter++;

//--- enviamos el evento personalizado si el contador de ticks es múltiplo de simple_number

if(tick_counter%simple_number==0)

{

//--- formamos el identificador del evento personalizado en un rango de 0 a 65535

ushort custom_event_id=ushort(tick_counter%65535);

//--- enviamos un evento personalizado con rellenado de parámetros

EventChartCustom(ChartID(),custom_event_id,tick_counter,SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID),__FUNCTION__);

//--- mostramos el registro log para estudiar y analizar los resultados del ejemplo

Print(__FUNCTION__,": Se ha enviado el evento personalizado ID=",custom_event_id);

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ChartEvent function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnChartEvent(const int id,

const long &lparam,

const double &dparam,

const string &sparam)

{

//--- pulsando un botón en el teclado

if(id==CHARTEVENT_KEYDOWN)

{

switch((int)lparam)

{

case KEY_NUMLOCK_LEFT: Print("KEY_NUMLOCK_LEFT pulsado"); break;

case KEY_LEFT: Print("KEY_LEFT pulsado"); break;

case KEY_NUMLOCK_UP: Print("KEY_NUMLOCK_UP pulsado"); break;

case KEY_UP: Print("KEY_UP pulsado"); break;

case KEY_NUMLOCK_RIGHT: Print("KEY_NUMLOCK_RIGHT pulsado"); break;

case KEY_RIGHT: Print("KEY_RIGHT pulsado"); break;

case KEY_NUMLOCK_DOWN: Print("KEY_NUMLOCK_DOWN pulsado"); break;

case KEY_DOWN: Print("KEY_DOWN pulsado"); break;

case KEY_NUMPAD_5: Print("KEY_NUMPAD_5 pulsado"); break;

case KEY_NUMLOCK_5: Print("KEY_NUMLOCK_5 pulsado"); break;

default: Print("Se ha pulsado una tecla no enumerada");

}

}

//--- pulsando el botón izquierdo del ratón en el gráfico

if(id==CHARTEVENT_CLICK)

Print("Coordenadas del clic del ratón en el gráfico: x = ",lparam," y = ",dparam);

//--- pulsando el ratón en un objeto gráfico

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK)

Print("Pulsando el botón del ratón en el objeto con el nombre '"+sparam+"'");

//--- objeto eliminado

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DELETE)

Print("Se ha eliminado el objeto con el nombre ",sparam);

//--- creando objeto

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CREATE)

Print("Se ha creado el objeto con el nombre ",sparam);

//--- objeto modificado

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CHANGE)

Print("Se ha modificado el objeto con el nombre ",sparam);

//--- se han desplazado o modificado las coordenadas de los puntos de anclaje

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_DRAG)

Print("Cambiando los puntos de anclaje del objeto con el nombre ",sparam);

//--- se ha modificado el texto en el campo de edición del objeto gráfico Edit

if(id==CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT)

Print("Se ha modificado el texto en el objeto Edit ",sparam," id=",id);

//--- eventos de desplazamiento del ratón

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

Comment("POINT: ",(int)lparam,",",(int)dparam,"

",MouseState((uint)sparam));

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL)

{

//--- analizamos el estado de los botones y la ruleta del ratón para este evento

int flg_keys = (int)(lparam>>32); // bandera de estado de las teclas Ctrl, Shift y los botones del ratón

int x_cursor = (int)(short)lparam; // coordenada X en la que ha tenido lugar el evento de ruleta del ratón

int y_cursor = (int)(short)(lparam>>16); // coordenada Y en la que ha tenido lugar el evento de ruleta del ratón

int delta = (int)dparam; // valor sumado del giro de la ruleta, se activa al alcanzar +120 o -120

//--- procesamos la bandera

string str_keys="";

if((flg_keys&0x0001)!=0)

str_keys+="LMOUSE ";

if((flg_keys&0x0002)!=0)

str_keys+="RMOUSE ";

if((flg_keys&0x0004)!=0)

str_keys+="SHIFT ";

if((flg_keys&0x0008)!=0)

str_keys+="CTRL ";

if((flg_keys&0x0010)!=0)

str_keys+="MMOUSE ";

if((flg_keys&0x0020)!=0)

str_keys+="X1MOUSE ";

if((flg_keys&0x0040)!=0)

str_keys+="X2MOUSE ";



if(str_keys!="")

str_keys=", keys='"+StringSubstr(str_keys,0,StringLen(str_keys)-1)+"'";

PrintFormat("%s: X=%d, Y=%d, delta=%d%s",EnumToString(CHARTEVENT_MOUSE_WHEEL),x_cursor,y_cursor,delta,str_keys);

}

//--- cambio de tamaño del gráfico o cambio de las propiedades del gráfico a través de la ventana de diálogo de propiedades

if(id==CHARTEVENT_CHART_CHANGE)

Print("Cambio de tamaño o propiedades del gráfico");

//--- evento personalizado

if(id>CHARTEVENT_CUSTOM)

PrintFormat("Evento personalizado ID=%d, lparam=%d, dparam=%G, sparam=%s",id,lparam,dparam,sparam);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| MouseState |

//+------------------------------------------------------------------+

string MouseState(uint state)

{

string res;

res+="

ML: " +(((state& 1)== 1)?"DN":"UP"); // mouse left

res+="

MR: " +(((state& 2)== 2)?"DN":"UP"); // mouse right

res+="

MM: " +(((state&16)==16)?"DN":"UP"); // mouse middle

res+="

MX: " +(((state&32)==32)?"DN":"UP"); // mouse first X key

res+="

MY: " +(((state&64)==64)?"DN":"UP"); // mouse second X key

res+="

SHIFT: "+(((state& 4)== 4)?"DN":"UP"); // shift key

res+="

CTRL: " +(((state& 8)== 8)?"DN":"UP"); // control key

return(res);

}