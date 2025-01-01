- ArrayBsearch
- ArrayCopy
- ArrayCompare
- ArrayFree
- ArrayGetAsSeries
- ArrayInitialize
- ArrayFill
- ArrayIsDynamic
- ArrayIsSeries
- ArrayMaximum
- ArrayMinimum
- ArrayPrint
- ArrayRange
- ArrayResize
- ArrayInsert
- ArrayRemove
- ArrayReverse
- ArraySetAsSeries
- ArraySize
- ArraySort
- ArraySwap
- ArrayToFP16
- ArrayToFP8
- ArrayFromFP16
- ArrayFromFP8
ArrayIsSeries
Esta función comprueba si el array es una serie temporal.
bool ArrayIsSeries(
Parámetros
array[]
[in] Array que se comprueba.
Valor devuelto
Devuelve true, si el array comprobado es un array-serie temporal, de lo contrario devuelve false. Los arrays pasados como un parámetro a la función OnCalculate(), tienen que ser comprobados para el orden de acceso a los elementos del array con la función ArrayGetAsSeries().
Ejemplo:
#property indicator_chart_window
