DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Funciones matemáticasMathFloor 

MathFloor

Devuelve el valor numérico entero más cercano desde abajo.

double  MathFloor(
   double  val     // número
   );

Parámetros

val

[in]  Valor numérico.

Valor devuelto

Valor numérico que representa el número entero más grande, que es menos o igual a val.

Nota

En vez de la función MathFloor() se puede usar la función floor().

 

Ejemplo:

#define VALUES_TOTAL 31
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- declaramos las variables para la transformación
   double value=0;                     // número real para la transformación MathFloor
   int    floor_value=0;               // aquí obtenemos el resultado
//--- en un ciclo por el número de incrementos decimales de un número real
   for(int i=0i<VALUES_TOTALi++)
     {
      //--- aumentamos el valor del número,
      //--- obtenemos el valor entero más próximo por abajo
      //--- y mostramos en el diario de registro los valores de control
      value+=0.1;
      floor_value=(int)MathFloor(NormalizeDouble(value,1));
      PrintFormat("value: %.1f, floor value: %d",value,floor_value);
      /*
     resultado:
      value0.1floor value0
      value0.2floor value0
      value0.3floor value0
      value0.4floor value0
      value0.5floor value0
      value0.6floor value0
      value0.7floor value0
      value0.8floor value0
      value0.9floor value0
      value1.0floor value1
      value1.1floor value1
      value1.2floor value1
      value1.3floor value1
      value1.4floor value1
      value1.5floor value1
      value1.6floor value1
      value1.7floor value1
      value1.8floor value1
      value1.9floor value1
      value2.0floor value2
      value2.1floor value2
      value2.2floor value2
      value2.3floor value2
      value2.4floor value2
      value2.5floor value2
      value2.6floor value2
      value2.7floor value2
      value2.8floor value2
      value2.9floor value2
      value3.0floor value3
      value3.1floor value3
      */
     }