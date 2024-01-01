//+------------------------------------------------------------------+

//| CustomSymbolSetInteger.mq5 |

//| Copyright 2024, MetaQuotes Ltd. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



#define CUSTOM_SYMBOL_NAME Symbol()+".C" // nombre del símbolo personalizado

#define CUSTOM_SYMBOL_PATH "Forex" // nombre del grupo en el que se creará el símbolo

#define CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN Symbol() // nombre del símbolo a partir del cual se creará el símbolo personalizado



//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- obtenemos el código de error al crear un símbolo personalizado

int create=CreateCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_PATH, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN);



//--- si el código de error no es 0 (el símbolo se ha creado con éxito) y no es 5304 (símbolo ya creado), salimos.

if(create!=0 && create!=5304)

return;



//--- obtenemos e imprimimos en el registro las propiedades del símbolo en base al cual se ha creado el símbolo personalizado

//--- (modo de ejecución de las transacciones, nivel de ajuste de las órdenes Stop y distancia de congelación de las transacciones)

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION origin_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);

int origin_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

int origin_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);



PrintFormat("The '%s' symbol from which the custom '%s' was created:

"+

" Deal execution mode: %s

Stops Level: %d

Freeze Level: %d",

CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN, CUSTOM_SYMBOL_NAME,

StringSubstr(EnumToString(origin_exe_mode), 23), origin_stops_level, origin_freeze_level);



//--- establecemos estas propiedades del símbolo personalizado en valores diferentes

ResetLastError();

bool res=true;

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE, SYMBOL_TRADE_EXECUTION_MARKET);

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL, 10);

res &=CustomSymbolSetInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL, 3);



//--- si se ha producido un error al configurar alguna de las propiedades, mostraremos un mensaje en el registro

if(!res)

Print("CustomSymbolSetInteger() failed. Error ", GetLastError());



//--- obtenemos e imprimimos en el registro las propiedades modificadas del símbolo personalizado

//--- (modo de ejecución de las transacciones, nivel de ajuste de las órdenes Stop y distancia de congelación de las transacciones)

ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION custom_exe_mode = (ENUM_SYMBOL_TRADE_EXECUTION)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_EXEMODE);

int custom_stops_level = (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL);

int custom_freeze_level= (int)SymbolInfoInteger(CUSTOM_SYMBOL_NAME, SYMBOL_TRADE_FREEZE_LEVEL);



PrintFormat("Custom symbol '%s' based on '%s':

"+

" Deal execution mode: %s

Stops Level: %d

Freeze Level: %d",

CUSTOM_SYMBOL_NAME, CUSTOM_SYMBOL_ORIGIN,

StringSubstr(EnumToString(custom_exe_mode), 23), custom_stops_level, custom_freeze_level);



//--- mostramos en el gráfico en el comentario la pista sobre las teclas de finalización del script

Comment(StringFormat("Press 'Esc' to exit or 'Del' to delete the '%s' symbol and exit", CUSTOM_SYMBOL_NAME));



//--- en un ciclo infinito esperamos que Esc o Del para la salida

while(!IsStopped() && TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE)==0)

{

Sleep(16);

//--- pulsando Del, eliminaremos el símbolo personalizado creado

if(TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_DELETE)<0)

{

if(DeleteCustomSymbol(CUSTOM_SYMBOL_NAME))

PrintFormat("Custom symbol '%s' deleted successfully", CUSTOM_SYMBOL_NAME);

break;

}

}

//--- antes de la salida, limpiamos el gráfico

Comment("");

/*

resultado:

The 'EURUSD' symbol from which the custom 'EURUSD.C' was created:

Deal execution mode: INSTANT

Stops Level: 0

Freeze Level: 0

Custom symbol 'EURUSD.C' based on 'EURUSD':

Deal execution mode: MARKET

Stops Level: 10

Freeze Level: 3

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Crea un símbolo personalizado, devuelve el código de error |

//+------------------------------------------------------------------+

int CreateCustomSymbol(const string symbol_name, const string symbol_path, const string symbol_origin=NULL)

{

//--- determinamos el nombre del símbolo a partir del cual se creará uno personalizado

string origin=(symbol_origin==NULL ? Symbol() : symbol_origin);



//--- si no hemos podido crear el símbolo personalizado, y no se trata de un error 5304, informaremos sobre ello en el registro

ResetLastError();

int error=0;

if(!CustomSymbolCreate(symbol_name, symbol_path, origin))

{

error=GetLastError();

if(error!=5304)

PrintFormat("CustomSymbolCreate(%s, %s, %s) failed. Error %d", symbol_name, symbol_path, origin, error);

}

//--- con éxito

return(error);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Elimina el símbolo personalizado |

//+------------------------------------------------------------------+

bool DeleteCustomSymbol(const string symbol_name)

{

//--- ocultamos el símbolo de la ventana de Observación de mercado

ResetLastError();

if(!SymbolSelect(symbol_name, false))

{

PrintFormat("SymbolSelect(%s, false) failed. Error %d", GetLastError());

return(false);

}



//--- si no se ha podido eliminar el símbolo personalizado, informaremos de ello en el registro y retornaremos false

ResetLastError();

if(!CustomSymbolDelete(symbol_name))

{

PrintFormat("CustomSymbolDelete(%s) failed. Error %d", symbol_name, GetLastError());

return(false);

}

//--- con éxito

return(true);

}