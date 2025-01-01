DocumentaciónSecciones
Devuelve el número de posiciones abiertas.

int  PositionsTotal();

Valor devuelto

Valor del tipo int.

Nota

En el registro de posiciones con "compensación" (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_NETTING y ACCOUNT_MARGIN_MODE_EXCHANGE) de cada símbolo en cualquier momento solo puede abrirse una posición, que es el resultado de una o más operaciones. Es mejor no confundir las posiciones con las órdenes pendientes en activo, que también se muestran en la pestaña "Trading" en el panel "Herramientas".

En el caso de que las posiciones se representen independientemente (ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING), de cada símbolo pueden abrirse a la vez varias posiciones.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos e imprimimos en el registro el número de posiciones abiertas en la cuenta
   int total=PositionsTotal();
   Print("Number of open positions on account: "total);
   /*
   resultado:
   Number of open positions on account2
   */
  }

