|
//+------------------------------------------------------------------+
//| Demo_iVIDyA.mq5 |
//| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property description "El indicador demuestra cómo hay que obtener los datos"
#property description "de los búfers indicadores para el indicador técnico iVIDyA."
#property description "El símbolo y el período de tiempo en el que se calcula el indicador"
#property description "se establecen mediante los parámetros symbol y period."
#property description "El modo de crear el manejador (handle) se establece mediante el parámetro 'type' (tipo de función)."
#property description "Todos los demás parámetros son iguales a los del Variable Index Dynamic Average estándar."
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots 1
//--- construcción de iVIDyA
#property indicator_label1 "iVIDyA"
#property indicator_type1 DRAW_LINE
#property indicator_color1 clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//+------------------------------------------------------------------+
//| Enumeración de modos de crear el manejador |
//+------------------------------------------------------------------+
enum Creation
{
Call_iVIDyA, // usar iVIDyA
Call_IndicatorCreate // usar IndicatorCreate
};
//--- parámetros de entrada
input Creation type=Call_iVIDyA; // tipo de función
input int cmo_period=15; // período Chande Momentum
input int ema_period=12; // período del factor de suavizado
input int ma_shift=0; // desplazamiento
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // tipo de precio
input string symbol=" "; // símbolo
input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // período de tiempo
//--- búfer indicador
double iVIDyABuffer[];
//--- variable para guardar el manejador del indicador iVIDyA
int handle;
//--- variable para guardar
string name=symbol;
//--- nombre del indicador en el gráfico
string short_name;
//--- vamos a guardar el número de los valores en el indicador Variable Index Dynamic Average
int bars_calculated=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- vinculación del array al búfer indicador
SetIndexBuffer(0,iVIDyABuffer,INDICATOR_DATA);
//--- fijaremos el desplazamiento
PlotIndexSetInteger(0,PLOT_SHIFT,ma_shift);
//--- determinamos el símbolo para el que se construye el indicador
name=symbol;
//--- eliminaremos los espacios del lado izquierdo y derecho
StringTrimRight(name);
StringTrimLeft(name);
//--- si después de eso la longitud de la cadena name obtiene el valor cero,
if(StringLen(name)==0)
{
//--- cogeremos el símbolo del gráfico en el que está iniciado el indicador
name=_Symbol;
}
//--- crearemos el manejador del indicador
if(type==Call_iVIDyA)
handle=iVIDyA(name,period,cmo_period,ema_period,ma_shift,applied_price);
else
{
//--- llenaremos la estructura con los valores de los parámetros del indicador
MqlParam pars[4];
//--- período Chande Momentum
pars[0].type=TYPE_INT;
pars[0].integer_value=cmo_period;
//--- período del factor de suavizado
pars[1].type=TYPE_INT;
pars[1].integer_value=ema_period;
//--- desplazamiento
pars[2].type=TYPE_INT;
pars[2].integer_value=ma_shift;
//--- tipo de precio
pars[3].type=TYPE_INT;
pars[3].integer_value=applied_price;
handle=IndicatorCreate(name,period,IND_VIDYA,4,pars);
}
//--- si no se puede crear el manejador
if(handle==INVALID_HANDLE)
{
//--- avisaremos sobre el fallo y mostraremos el número del error
PrintFormat("Fallo al crear el manejador del indicador iVIDyA para el par %s/%s, código del error %d",
name,
EnumToString(period),
GetLastError());
//--- el trabajo del indicador se finaliza anticipadamente
return(INIT_FAILED);
}
//--- mostraremos sobre qué par símbolo/período ha sido calculado el indicador Triple Exponential Moving Average
short_name=StringFormat("iVIDyA(%s/%s, %d, %d, %d, %s)",name,EnumToString(period),
cmo_period,ema_period,ma_shift,EnumToString(applied_price));
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,short_name);
//--- inicialización correcta del indicador
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- número de valores copiados desde el indicador iVIDyA
int values_to_copy;
//--- vamos a averiguar el número de valores calculados en el indicador
int calculated=BarsCalculated(handle);
if(calculated<=0)
{
PrintFormat("BarsCalculated() ha devuelto %d, el código del error %d",calculated,GetLastError());
return(0);
}
//--- si se trata del primer arranque del proceso de calculación de nuestro indicador o se ha cambiado el número de valores en el indicador iVIDyA
//--- o si es necesario calcular el indicador para dos o más barras (entonces algo se ha cambiado en el historial)
if(prev_calculated==0 || calculated!=bars_calculated || rates_total>prev_calculated+1)
{
//--- si el array iWPRBuffer supera el número de valores en el indicador iVIDyA sobre el par symbol/period, entonces no copiamos todo
//--- en caso contrario, copiaremos menos que el tamaño de los búfers indicadores
if(calculated>rates_total) values_to_copy=rates_total;
else values_to_copy=calculated;
}
else
{
//--- significa que no es la primera vez que se calcula nuestro indicador y desde el momento de la primera llamada de OnCalculate())
//--- se ha añadido no más de una barra para la calculación
values_to_copy=(rates_total-prev_calculated)+1;
}
//--- llenamos el array con los valores desde el indicador Variable Index Dynamic Average
//--- si FillArrayFromBuffer ha devuelto false, significa que los datos no están listos - entonces finalizamos el trabajo
if(!FillArrayFromBuffer(iVIDyABuffer,ma_shift,handle,values_to_copy)) return(0);
//--- creamos el mensaje
string comm=StringFormat("%s ==> Actualizados los valores en el indicador %s: %d",
TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS),
short_name,
values_to_copy);
//--- mostraremos en el gráfico un mensaje de servicio
Comment(comm);
//--- recordaremos el número de valores en el indicador Variable Index Dynamic Average
bars_calculated=calculated;
//--- devolveremos el valor prev_calculated para la siguiente llamada
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Llenamos el búfer indicador desde el indicador iVIDyA |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FillArrayFromBuffer(double &vidya_buffer[],// búfer indicador de valores Variable Index Dynamic Average
int v_shift, // desplazamiento de la línea
int ind_handle, // manejador del indicador iVIDyA
int amount // número de valores a copiar
)
{
//--- actualizaremos el código del error
ResetLastError();
//--- llenamos una parte del array iVIDyABuffer con los valores desde el búfer indicador con el índice 0
if(CopyBuffer(ind_handle,0,-v_shift,amount,vidya_buffer)<0)
{
//--- si el proceso de copiado ha fallado, comunicaremos el código del error
PrintFormat("Fallo al copiar los datos desde el indicador iVIDyA, código del error %d",GetLastError());
//--- finalizaremos con el resultado nulo - eso quiere decir que el indicador será considerado como no calculado
return(false);
}
//--- todo ha salido bien
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Indicator deinitialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
if(handle!=INVALID_HANDLE)
IndicatorRelease(handle);
//--- limpiaremos el gráfico tras eliminar el indicador
Comment("");
}