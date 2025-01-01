Variables predefinidas
Para cada programa MQL5 en ejecución se soporta una serie de variables predefinidas. Éstas reflejan el estado de gráfico de precios corriente en el momento cuando el programa (Experto, script o indicador personalizado) se inicie.
El terminal de usuario establece los valores para las variables predefinidas antes de que se inicie el programa mql5. Las variables predefinidas son constantes y no pueden ser cambiadas desde el programa mql5, salvo la variable _LastError, la cual puede ser anulada por la función ResetLastError.
|
Variable
|
Valor
|
La variable _AppliedTo permite conocer en el indicador el tipo de datos sobre los que se calcula
|
Número de dígitos después de la coma decimal
|
Tamaño del punto del instrumento corriente en divisa de cotización
|
Valor del último error
|
Valor del período de gráfico corriente
|
Estado actual del generador de números pseudoaleatorios
|
Bandera de detención del programa
|
Nombre del símbolo del gráfico corriente
|
Código de la causa de deinicialización
|
La variable _IsX64 permite saber en qué terminal se ha iniciado un programa MQL5
Las bibliotecas utilizan las variables del programa que las ha invocado.