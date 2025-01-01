Variables predefinidas

Para cada programa MQL5 en ejecución se soporta una serie de variables predefinidas. Éstas reflejan el estado de gráfico de precios corriente en el momento cuando el programa (Experto, script o indicador personalizado) se inicie.

El terminal de usuario establece los valores para las variables predefinidas antes de que se inicie el programa mql5. Las variables predefinidas son constantes y no pueden ser cambiadas desde el programa mql5, salvo la variable _LastError, la cual puede ser anulada por la función ResetLastError.

Variable Valor _AppliedTo La variable _AppliedTo permite conocer en el indicador el tipo de datos sobre los que se calcula _Digits Número de dígitos después de la coma decimal _Point Tamaño del punto del instrumento corriente en divisa de cotización _LastError Valor del último error _Period Valor del período de gráfico corriente _RandomSeed Estado actual del generador de números pseudoaleatorios _StopFlag Bandera de detención del programa _Symbol Nombre del símbolo del gráfico corriente _UninitReason Código de la causa de deinicialización _IsX64 La variable _IsX64 permite saber en qué terminal se ha iniciado un programa MQL5

Las bibliotecas utilizan las variables del programa que las ha invocado.