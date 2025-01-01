DocumentaciónSecciones
Variables predefinidas

Para cada programa MQL5 en ejecución se soporta una serie de variables predefinidas. Éstas reflejan el estado de gráfico de precios corriente en el momento cuando el programa (Experto, script o indicador personalizado) se inicie.

El terminal de usuario establece los valores para las variables predefinidas antes de que se inicie el programa mql5. Las variables predefinidas son constantes y no pueden ser cambiadas desde el programa mql5, salvo la variable _LastError, la cual puede ser anulada por la función ResetLastError.

Variable

Valor

_AppliedTo

La variable _AppliedTo permite conocer en el indicador el tipo de datos sobre los que se calcula

_Digits

Número de dígitos después de la coma decimal

_Point

Tamaño del punto del instrumento corriente en divisa de cotización

_LastError

Valor del último error

_Period

Valor del período de gráfico corriente

_RandomSeed

Estado actual del generador de números pseudoaleatorios

_StopFlag

Bandera de detención del programa

_Symbol

Nombre del símbolo del gráfico corriente

_UninitReason

Código de la causa de deinicialización

_IsX64

La variable _IsX64 permite saber en qué terminal se ha iniciado un programa MQL5

Las bibliotecas utilizan las variables del programa que las ha invocado.

 