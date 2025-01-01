- StringAdd
- StringBufferLen
- StringCompare
- StringConcatenate
- StringFill
- StringFind
- StringGetCharacter
- StringInit
- StringLen
- StringSetLength
- StringReplace
- StringReserve
- StringSetCharacter
- StringSplit
- StringSubstr
- StringToLower
- StringToUpper
- StringTrimLeft
- StringTrimRight
StringBufferLen
Devuelve el tamaño del buffer distribuido para una cadena.
|
int StringBufferLen(
Parámetros
string_var
[in] Cadena.
Valor devuelto
El valor 0 significa que esta cadena es una cadena constante y no se puede cambiar el contenido del buffer. -1 significa que la cadena pertenece al terminal de cliente y el cambio del contenido del buffer puede suponer unos resultados indeterminados.
Ejemplo:
|
void OnStart()
Véase también