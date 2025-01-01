DocumentaciónSecciones
Devuelve el tamaño del buffer distribuido para una cadena.

int  StringBufferLen(
   string  string_var      // cadena
   )

Parámetros

string_var

[in]  Cadena.

Valor devuelto

El valor 0 significa que esta cadena es una cadena constante y no se puede cambiar el contenido del buffer. -1 significa que la cadena pertenece al terminal de cliente y el cambio del contenido del buffer puede suponer unos resultados indeterminados.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
   long length=1000;
   string a="a",b="b";
//---
   long i;
   Print("before: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
   for(i=0;i<length;i++)
     {
      StringAdd(a,b);
     }
   Print("after: StringBufferLen(a) = ",StringBufferLen(a),
         "  StringLen(a) = ",StringLen(a));
  }

