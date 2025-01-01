TimeLocal

Devuelve la hora local del ordenador en el que está funcionando el terminal de cliente. Existen 2 variantes de la función.

Llamada sin parámetros

datetime TimeLocal();

Llamada con el parámetro del tipo MqlDateTime

datetime TimeLocal(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parámetros

dt_struct

[out] Variable del tipo de estructura MqlDateTime.

Valor devuelto

Valor del tipo datetime

Nota

Si la variable del tipo de estructura MqlDateTime ha sido pasada como un parámetro, entonces ella se rellena de modo correspondiente.

Para organizar los contadores y temporizadores de alta resolución, se debe utilizar la función GetTickCount() que ofrece los valores en millisegundos.

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias, la hora local TimeLocal() siempre es igual a la hora modelada del servidor TimeCurrent().

Ejemplo: