TimeTradeServer

Devuelve la hora actual de calculación del servidor comercial. A diferencia de la función TimeCurrent(), el cálculo del valor de la hora se realiza en el terminal de cliente y depende de las configuraciones de hora en el ordenador de usuario. Existen 2 variantes de la función.

Llamada sin parámetros

datetime TimeTradeServer();

Llamada con el parámetro del tipo MqlDateTime

datetime TimeTradeServer(

MqlDateTime& dt_struct

);

Parámetros

dt_struct

[out] Variable del tipo de estructura MqlDateTime.

Valor devuelto

Valor del tipo datetime

Nota

Si la variable del tipo de estructura MqlDateTime ha sido pasada como un parámetro, entonces ella se rellena de modo correspondiente.

Para organizar los contadores y temporizadores de alta resolución, se debe utilizar la función GetTickCount() que ofrece los valores en millisegundos.

Durante el trabajo en el Probador de Estrategias, TimeTradeServer() siempre es igual a la hora modelada del servidor TimeCurrent().

Ejemplo: