void OnStart()

{

//--- creamos un array de 4 dimensiones

double array[][5][2][4];

//--- fijamos el tamaño de la dimensión-0

ArrayResize(array,10,10);

//--- imprimimos dimensiones

int temp;

for(int i=0;i<4;i++)

{

//--- obtenemos el tamaño de dimensión i

temp=ArrayRange(array,i);

//--- imprimimos

PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);

}

//--- Resultado

// dim = 0, range = 10

// dim = 1, range = 5

// dim = 2, range = 2

// dim = 3, range = 4

}