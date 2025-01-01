- ArrayBsearch
ArrayRange
Esta función devuelve el número de elementos en la dimensión especificada del array.
int ArrayRange(
Parámetros
array[]
[in] Array a comprobar.
rank_index
[in] Índice de dimensión.
Valor devuelto
Número de elementos en la dimensión especificada del array.
Nota
Puesto que los índices se empiezan desde cero, el número de dimensiones del array es a uno más grande que el índice de la última dimensión.
Ejemplo:
void OnStart()