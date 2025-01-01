DocumentaciónSecciones
Esta función devuelve el número de elementos en la dimensión especificada del array.

int  ArrayRange(
   const void&   array[],      // array a comprobar
   int           rank_index    // número de dimensión
   );

Parámetros

array[]

[in]  Array a comprobar.

rank_index

[in]  Índice de dimensión.

Valor devuelto

Número de elementos en la dimensión especificada del array.

Nota

Puesto que los índices se empiezan desde cero, el número de dimensiones del array es a uno más grande que el índice de la última dimensión.

Ejemplo:

void OnStart()
  {
//--- creamos un array de 4 dimensiones
   double array[][5][2][4];
//--- fijamos el tamaño de la dimensión-0
   ArrayResize(array,10,10);
//--- imprimimos dimensiones
   int temp;
   for(int i=0;i<4;i++)
     {
      //--- obtenemos el tamaño de dimensión i
      temp=ArrayRange(array,i);
      //--- imprimimos
      PrintFormat("dim = %d, range = %d",i,temp);
     }
//--- Resultado
// dim = 0, range = 10
// dim = 1, range = 5
// dim = 2, range = 2
// dim = 3, range = 4
  }