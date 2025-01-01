#property description "El indicador analiza los datos del último mes y colorea todas las velas con"

#property description "volúmenes de ticks grandes y pequeños. Para determinar estas velas se lleva a cabo la clasificación del"

#property description "array de los volúmenes de ticks. Las velas cuyos volúmenes se componen de los primeros InpSmallVolume"

#property description "por cientos del array se consideran pequeñas. Las velas cuyos volúmenes se componen de "

#property description "los últimos InpBigVolume por cientos del array se consideran grandes."

//--- ajustes del indicador

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 5

#property indicator_plots 1

//--- plot

#property indicator_label1 "VolumeFactor"

#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES

#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange

#property indicator_style1 STYLE_SOLID

#property indicator_width1 2

//--- constante predefinida

#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0

//--- parámetros de entrada

input int InpSmallVolume=15; // Porcentaje de volúmenes pequeños (<50)

input int InpBigVolume=20; // Porcentaje de volúmenes grandes (<50)

//--- hora de inicio de análisis (va a desplazarse)

datetime ExtStartTime;

//--- búferes de indicadores

double ExtOpenBuff[];

double ExtHighBuff[];

double ExtLowBuff[];

double ExtCloseBuff[];

double ExtColorBuff[];

//--- valores límite de volúmenes para visualización de velas

long ExtLeftBorder=0;

long ExtRightBorder=0;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Recepción de valores de los límites para volúmenes de ticks |

//+------------------------------------------------------------------+

bool GetVolumeBorders(void)

{

//--- variables

datetime stop_time; // hora del fin de copiado

long buff[]; // búfer al que vamos a copiar

//--- hora final - hora actual

stop_time=TimeCurrent();

//--- hora de inicio - un mes antes del tiempo actual

ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);

//--- obtenemos los valores de volúmenes de ticks

ResetLastError();

if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)

{

//--- no ha salido conseguir datos, devolvemos false para iniciar el comando de recálculo

PrintFormat("No se ha podido conseguir los valores del volumen de ticks. Código del error = %d",GetLastError());

return(false);

}

//--- calculamos el tamaño del array

int size=ArraySize(buff);

//--- clasificamos array

ArraySort(buff);

//--- determinamos los valores del límite izquierdo y derecho para los volúmenes de ticks

ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];

ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];

//--- ejecución con éxito

return(true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Recepción de la fecha que sea un mes más antigua de la fecha que ha sido pasada |

//+------------------------------------------------------------------+

datetime GetStartTime(const datetime stop_time)

{

//--- convertimos el tiempo de finalización a la variable de la estructura del tipo MqlDateTime

MqlDateTime temp;

TimeToStruct(stop_time,temp);

//--- obtenemos la fecha que sea un mes más antigua

if(temp.mon>1)

temp.mon-=1; // el mes en curso no es el primero de este año, entonces el numero del mes anterior es uno menos

else

{

temp.mon=12; // el mes en curso es el primer mes del año, entonces el número del anterior es igual a 12

temp.year-=1; // y el número del año será menos uno

}

//--- el número del día no va a superar 28

if(temp.day>28)

temp.day=28;

//--- devolvemos la fecha obtenida

return(StructToTime(temp));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//--- comprobar si los parámetros de entrada satisfacen las condiciones

if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)

{

Print("Parámetros de entrada incorrectos");

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

}

//--- indicator buffers mapping

SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);

SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);

SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);

SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);

SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);

//--- establecemos el valor que no va a mostrarse

PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);

//--- establecemos las etiquetas para los búferes de indicadores

PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Custom indicator iteration function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnCalculate(const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{

//--- comprobamos si hay más barras sin procesar

if(prev_calculated<rates_total)

{

//--- obtenemos nuevos valores de los límites izquierdo y derecho para los volúmenes

if(!GetVolumeBorders())

return(0);

}

//--- variable de inicio para el cálculo de barras

int start=prev_calculated;

//--- si los valores del indicador ya han sido calculados en el tick anterior, trabajamos en la ultima barra

if(start>0)

start--;

//--- establecemos la dirección directa de indexación en series temporales

ArraySetAsSeries(time,false);

ArraySetAsSeries(open,false);

ArraySetAsSeries(high,false);

ArraySetAsSeries(low,false);

ArraySetAsSeries(close,false);

ArraySetAsSeries(tick_volume,false);

//--- ciclo del cálculo de los valores del indicador

for(int i=start;i<rates_total;i++)

{

//--- coloreamos las velas empezando de la fecha inicial

if(ExtStartTime<=time[i])

{

//--- si el valor no es más bajo que el límite derecho, coloreamos la vela

if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)

{

//--- obtenemos los datos para dibujar la vela

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- color DodgerBlue

ExtColorBuff[i]=0;

//--- seguimos con el ciclo

continue;

}

//--- si el valor no es más alto que el límite izquierdo, coloreamos la vela

if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)

{

//--- obtenemos los datos para dibujar la vela

ExtOpenBuff[i]=open[i];

ExtHighBuff[i]=high[i];

ExtLowBuff[i]=low[i];

ExtCloseBuff[i]=close[i];

//--- color Orange

ExtColorBuff[i]=1;

//--- seguimos con el ciclo

continue;

}

}

//--- para las barras que no han entrado en los cálculos, ponemos el valor vacío

ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;

}

//--- return value of prev_calculated for next call

return(rates_total);

}