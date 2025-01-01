|
#property description "El indicador analiza los datos del último mes y colorea todas las velas con"
#property description "volúmenes de ticks grandes y pequeños. Para determinar estas velas se lleva a cabo la clasificación del"
#property description "array de los volúmenes de ticks. Las velas cuyos volúmenes se componen de los primeros InpSmallVolume"
#property description "por cientos del array se consideran pequeñas. Las velas cuyos volúmenes se componen de "
#property description "los últimos InpBigVolume por cientos del array se consideran grandes."
//--- ajustes del indicador
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//--- plot
#property indicator_label1 "VolumeFactor"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1 clrDodgerBlue,clrOrange
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 2
//--- constante predefinida
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- parámetros de entrada
input int InpSmallVolume=15; // Porcentaje de volúmenes pequeños (<50)
input int InpBigVolume=20; // Porcentaje de volúmenes grandes (<50)
//--- hora de inicio de análisis (va a desplazarse)
datetime ExtStartTime;
//--- búferes de indicadores
double ExtOpenBuff[];
double ExtHighBuff[];
double ExtLowBuff[];
double ExtCloseBuff[];
double ExtColorBuff[];
//--- valores límite de volúmenes para visualización de velas
long ExtLeftBorder=0;
long ExtRightBorder=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Recepción de valores de los límites para volúmenes de ticks |
//+------------------------------------------------------------------+
bool GetVolumeBorders(void)
{
//--- variables
datetime stop_time; // hora del fin de copiado
long buff[]; // búfer al que vamos a copiar
//--- hora final - hora actual
stop_time=TimeCurrent();
//--- hora de inicio - un mes antes del tiempo actual
ExtStartTime=GetStartTime(stop_time);
//--- obtenemos los valores de volúmenes de ticks
ResetLastError();
if(CopyTickVolume(Symbol(),Period(),ExtStartTime,stop_time,buff)==-1)
{
//--- no ha salido conseguir datos, devolvemos false para iniciar el comando de recálculo
PrintFormat("No se ha podido conseguir los valores del volumen de ticks. Código del error = %d",GetLastError());
return(false);
}
//--- calculamos el tamaño del array
int size=ArraySize(buff);
//--- clasificamos array
ArraySort(buff);
//--- determinamos los valores del límite izquierdo y derecho para los volúmenes de ticks
ExtLeftBorder=buff[size*InpSmallVolume/100];
ExtRightBorder=buff[(size-1)*(100-InpBigVolume)/100];
//--- ejecución con éxito
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Recepción de la fecha que sea un mes más antigua de la fecha que ha sido pasada |
//+------------------------------------------------------------------+
datetime GetStartTime(const datetime stop_time)
{
//--- convertimos el tiempo de finalización a la variable de la estructura del tipo MqlDateTime
MqlDateTime temp;
TimeToStruct(stop_time,temp);
//--- obtenemos la fecha que sea un mes más antigua
if(temp.mon>1)
temp.mon-=1; // el mes en curso no es el primero de este año, entonces el numero del mes anterior es uno menos
else
{
temp.mon=12; // el mes en curso es el primer mes del año, entonces el número del anterior es igual a 12
temp.year-=1; // y el número del año será menos uno
}
//--- el número del día no va a superar 28
if(temp.day>28)
temp.day=28;
//--- devolvemos la fecha obtenida
return(StructToTime(temp));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- comprobar si los parámetros de entrada satisfacen las condiciones
if(InpSmallVolume<0 || InpSmallVolume>=50 || InpBigVolume<0 || InpBigVolume>=50)
{
Print("Parámetros de entrada incorrectos");
return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);
}
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtOpenBuff);
SetIndexBuffer(1,ExtHighBuff);
SetIndexBuffer(2,ExtLowBuff);
SetIndexBuffer(3,ExtCloseBuff);
SetIndexBuffer(4,ExtColorBuff,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- establecemos el valor que no va a mostrarse
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- establecemos las etiquetas para los búferes de indicadores
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- comprobamos si hay más barras sin procesar
if(prev_calculated<rates_total)
{
//--- obtenemos nuevos valores de los límites izquierdo y derecho para los volúmenes
if(!GetVolumeBorders())
return(0);
}
//--- variable de inicio para el cálculo de barras
int start=prev_calculated;
//--- si los valores del indicador ya han sido calculados en el tick anterior, trabajamos en la ultima barra
if(start>0)
start--;
//--- establecemos la dirección directa de indexación en series temporales
ArraySetAsSeries(time,false);
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
ArraySetAsSeries(tick_volume,false);
//--- ciclo del cálculo de los valores del indicador
for(int i=start;i<rates_total;i++)
{
//--- coloreamos las velas empezando de la fecha inicial
if(ExtStartTime<=time[i])
{
//--- si el valor no es más bajo que el límite derecho, coloreamos la vela
if(tick_volume[i]>=ExtRightBorder)
{
//--- obtenemos los datos para dibujar la vela
ExtOpenBuff[i]=open[i];
ExtHighBuff[i]=high[i];
ExtLowBuff[i]=low[i];
ExtCloseBuff[i]=close[i];
//--- color DodgerBlue
ExtColorBuff[i]=0;
//--- seguimos con el ciclo
continue;
}
//--- si el valor no es más alto que el límite izquierdo, coloreamos la vela
if(tick_volume[i]<=ExtLeftBorder)
{
//--- obtenemos los datos para dibujar la vela
ExtOpenBuff[i]=open[i];
ExtHighBuff[i]=high[i];
ExtLowBuff[i]=low[i];
ExtCloseBuff[i]=close[i];
//--- color Orange
ExtColorBuff[i]=1;
//--- seguimos con el ciclo
continue;
}
}
//--- para las barras que no han entrado en los cálculos, ponemos el valor vacío
ExtOpenBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtHighBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtLowBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
ExtCloseBuff[i]=INDICATOR_EMPTY_VALUE;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}