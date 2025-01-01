DocumentaciónSecciones
Las funciones y sombreadores de DirectX 11 han sido diseñados para la visualización 3D directamente en el gráfico de precios.

Para crear un gráfico en tres dimensiones, debemos crear un contexto gráfico (DXContextCreate) con el tamaño de imagen necesario. A continuación, preparamos los búferes de vértices e índices (DXBufferCreate), y creamos los sombreadores de vértices y píxeles (DXShaderCreate). Esto bastará para dar forma al gráfico.

Para el siguiente nivel del gráfico, debemos añadir los parámetros de entrada (DXInputSet), que sirven para transmitir a los sombreadores los parámetros adicionales de dibujado. Esto nos permitirá establecer la posición de la cámara y el objeto 3D, describir las fuentes de color e implementar el control con el ratón y el teclado.

De esta forma, las funciones incorporadas directamente en MQL5 nos permitirán crear gráficos 3D animados directamente en el terminal MetaTrader 5, sin la ayuda de herramientas de terceros. Para trabajar con las funciones, la tarjeta gráfica deberá soportar DX 11 y los sombreadores de la versión 5.0.

Para comenzar a trabajar con la bilioteca, basta con leer el artículo Cómo crear gráficos 3D en DirectX en MetaTrader 5.

Función

Acción

DXContextCreate

Crea un contexto gráfico para dibujar frames del tamaño indicado

DXContextSetSize

Modifica el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate()

DXContextSetSize

Obtiene el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate()

DXContextClearColors

Establece para el búfer de dibujado todos los píxeles en el color indicado

DXContextClearDepth

Limpia el búfer de profundidad

DXContextGetColors

Obtiene del contexto gráfico la imagen con el tamaño y desplazamiento indicados

DXContextGetDepth

Obtiene el búfer de profundidad del frame dibujado

DXBufferCreate

Crea un búfer del tipo indicado basado en una matriz de datos

DXTextureCreate

Crea una textura en 2 dimensiones a partir de un rectángulo del tamaño indicado, recortado de la imagen transmitida

DXInputCreate

Crea los parámetros de entrada del sombreador

DXInputSet

Establece los parámetros de entrada del sombreador

DXShaderCreate

Crea un sombreador del tipo indicado

DXShaderSetLayout

Establece una marca de vértice para el sombreador de vértices

DXShaderInputsSet

Establece los parámetros de entrada del sombreador

DXShaderTexturesSet

Establece las texturas para el sombreador

DXDraw

Dibuja los vértices del búfer de vértices establecido en DXBufferSet()

DXDrawIndexed

Dibuja las primitivas gráficas descritas por el búfer de índices de DXBufferSet()

DXPrimiveTopologySet

Establece el tipo de primitivas para el dibujado con la ayuda de DXDrawIndexed()

DXBufferSet

Establece el búfer para el dibujado actual

DXShaderSet

Establece el sombreador para el dibujado

DXHandleType

Retorna el tipo de manejador

DXRelease

Libera el manejador