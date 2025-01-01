Trabajo con DirectX

Las funciones y sombreadores de DirectX 11 han sido diseñados para la visualización 3D directamente en el gráfico de precios.

Para crear un gráfico en tres dimensiones, debemos crear un contexto gráfico (DXContextCreate) con el tamaño de imagen necesario. A continuación, preparamos los búferes de vértices e índices (DXBufferCreate), y creamos los sombreadores de vértices y píxeles (DXShaderCreate). Esto bastará para dar forma al gráfico.

Para el siguiente nivel del gráfico, debemos añadir los parámetros de entrada (DXInputSet), que sirven para transmitir a los sombreadores los parámetros adicionales de dibujado. Esto nos permitirá establecer la posición de la cámara y el objeto 3D, describir las fuentes de color e implementar el control con el ratón y el teclado.

De esta forma, las funciones incorporadas directamente en MQL5 nos permitirán crear gráficos 3D animados directamente en el terminal MetaTrader 5, sin la ayuda de herramientas de terceros. Para trabajar con las funciones, la tarjeta gráfica deberá soportar DX 11 y los sombreadores de la versión 5.0.

Para comenzar a trabajar con la bilioteca, basta con leer el artículo Cómo crear gráficos 3D en DirectX en MetaTrader 5.