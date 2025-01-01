- DXContextCreate
Trabajo con DirectX
Las funciones y sombreadores de DirectX 11 han sido diseñados para la visualización 3D directamente en el gráfico de precios.
Para crear un gráfico en tres dimensiones, debemos crear un contexto gráfico (DXContextCreate) con el tamaño de imagen necesario. A continuación, preparamos los búferes de vértices e índices (DXBufferCreate), y creamos los sombreadores de vértices y píxeles (DXShaderCreate). Esto bastará para dar forma al gráfico.
Para el siguiente nivel del gráfico, debemos añadir los parámetros de entrada (DXInputSet), que sirven para transmitir a los sombreadores los parámetros adicionales de dibujado. Esto nos permitirá establecer la posición de la cámara y el objeto 3D, describir las fuentes de color e implementar el control con el ratón y el teclado.
De esta forma, las funciones incorporadas directamente en MQL5 nos permitirán crear gráficos 3D animados directamente en el terminal MetaTrader 5, sin la ayuda de herramientas de terceros. Para trabajar con las funciones, la tarjeta gráfica deberá soportar DX 11 y los sombreadores de la versión 5.0.
Para comenzar a trabajar con la bilioteca, basta con leer el artículo Cómo crear gráficos 3D en DirectX en MetaTrader 5.
Función
Acción
Crea un contexto gráfico para dibujar frames del tamaño indicado
Modifica el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate()
Obtiene el tamaño del frame de un contexto gráfico creado en DXContextCreate()
Establece para el búfer de dibujado todos los píxeles en el color indicado
Limpia el búfer de profundidad
Obtiene del contexto gráfico la imagen con el tamaño y desplazamiento indicados
Obtiene el búfer de profundidad del frame dibujado
Crea un búfer del tipo indicado basado en una matriz de datos
Crea una textura en 2 dimensiones a partir de un rectángulo del tamaño indicado, recortado de la imagen transmitida
Crea los parámetros de entrada del sombreador
Establece los parámetros de entrada del sombreador
Crea un sombreador del tipo indicado
Establece una marca de vértice para el sombreador de vértices
Establece los parámetros de entrada del sombreador
Establece las texturas para el sombreador
Dibuja los vértices del búfer de vértices establecido en DXBufferSet()
Dibuja las primitivas gráficas descritas por el búfer de índices de DXBufferSet()
Establece el tipo de primitivas para el dibujado con la ayuda de DXDrawIndexed()
Establece el búfer para el dibujado actual
Establece el sombreador para el dibujado
Retorna el tipo de manejador
Libera el manejador