DatabaseTransactionCommit
Finaliza la ejecución de una transacción.
bool DatabaseTransactionCommit(
Parámetros
database
[in] Manejador de base de datos recibido en DatabaseOpen().
Retorna true en caso de éxito, o false en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) — error crítico del sistema de ejecución;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — el parámetro sql contiene una línea vacía;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) — memoria insuficiente;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — error de conversión de la solicitud en una línea UTF-8;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — error interno en la base de datos;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — manejador no válido de la base de datos;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — error de ejecución de la solicitud.
Observación
La función DatabaseTransactionCommit() finaliza todas las transacciones que han sido ejecutadas después de llamar la función DatabaseBeginTransaction(). Para que se realice con éxito, cualquier transacción debe comenzar con la llamada de DatabaseTransactionBegin() y terminar con la llamada de DatabaseTransactionCommit().
Ver también
DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionRollback