StringAdd

La función añade una subcadena especificada al final de una cadena en el lugar.

bool StringAdd(

string& string_var,

string add_substring

);

Parámetros

string_var

[in][out] Cadena que va a ser completada con otra.

add_substring

[in] Cadena que va a ser añadida al final de la cadena fuente.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false. Para obtener el código de error hay que llamar a la función GetLastError().

Ejemplo:

void OnStart()

{

long length=1000000;

string a="a",b="b",c;

//--- primer método

uint start=GetTickCount(),stop;

long i;

for(i=0;i<length;i++)

{

c=a+b;

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'c = a + b' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);



//--- segundo método

start=GetTickCount();

for(i=0;i<length;i++)

{

StringAdd(a,b);

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'StringAdd(a,b)' = ",(stop-start)," milliseconds, i = ",i);



//--- tercer método

start=GetTickCount();

a="a"; // volvemos a inicializar la variable a

for(i=0;i<length;i++)

{

StringConcatenate(c,a,b);

}

stop=GetTickCount();

Print("time for 'StringConcatenate(c,a,b)' = ",(stop-start),"milliseconds, i = ",i);

}

Véase también

StringConcatenate, StringSplit, StringSubstr