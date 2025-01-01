Manual de referencia de MQL5Indicadores personalizadosPlotIndexSetString
PlotIndexSetString
Establece el valor de la propiedad correspondiente de línea correspondiente del indicador. La propiedad del indicador tiene que ser del tipo string.
|
bool PlotIndexSetString(
Parámetros
plot_index
[in] Índice de la representación gráfica
prop_id
[in] Identificador de la propiedad del indicador. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING.
prop_value
[in] Valor de la propiedad.
Valor devuelto
En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false.