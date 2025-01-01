PlotIndexSetString

Establece el valor de la propiedad correspondiente de línea correspondiente del indicador. La propiedad del indicador tiene que ser del tipo string.

bool PlotIndexSetString(

int plot_index,

int prop_id,

string prop_value

);

Parámetros

plot_index

[in] Índice de la representación gráfica

prop_id

[in] Identificador de la propiedad del indicador. Su valor puede ser uno de los valores de la enumeración ENUM_PLOT_PROPERTY_STRING.

prop_value

[in] Valor de la propiedad.

Valor devuelto

En caso de éxito devuelve true, de lo contrario devuelve false.