- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXDraw
Dibuja los vértices del búfer de vértices establecido en DXBufferSet().
bool DXDraw(
Parámetros
context
[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().
start
[in] Índice del primer vértice para el dibujado.
count
[in] Número de vértices para el dibujado.
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().
Observación
Para dibujar los vértices, se deberán establecer preliminarmente los sombreadores con la ayuda de DXShaderSet().