DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Trabajo con DirectXDXDraw 

DXDraw

Dibuja los vértices del búfer de vértices establecido en DXBufferSet().

bool  DXDraw(
   int   context,               // manejador para el contexto gráfico 
   uint  start=0,               // índice del primer vértice
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // número de vértices
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

start

[in]  Índice del primer vértice para el dibujado.

count

[in]  Número de vértices para el dibujado.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

Para dibujar los vértices, se deberán establecer preliminarmente los sombreadores con la ayuda de DXShaderSet().