CheckPointer
Devuelve el tipo de puntero a objeto.
ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(
Parámetros
anyobject
[in] Puntero a objeto.
Valor devuelto
Devuelve el valor de enumeración ENUM_POINTER_TYPE.
Nota
El intento de llamar a un puntero incorrecto lleva a la terminación crítica del programa. Por eso es necesario usar la función CheckPointer antes de usar un puntero. Un puntero puede ser incorrecto en las siguientes ocasiones:
Esta función puede ser utilizada para comprobar la validez del puntero. Un valor diferente a cero garantiza que el puntero puede ser utilizado para acceder.
Para comprobar rápidamente el puntero, podemos utilizar también el operador "!"(ejemplo), que comprueba su validez usando una llamada implícita a la función CheckPointer.
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
Véase también
Punteros a objetos, Comprobación de punteros a objetos, Operador de eliminación de objeto delete