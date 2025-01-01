CheckPointer

Devuelve el tipo de puntero a objeto.

ENUM_POINTER_TYPE CheckPointer(

object* anyobject

);

Parámetros

anyobject

[in] Puntero a objeto.

Valor devuelto

Devuelve el valor de enumeración ENUM_POINTER_TYPE.

Nota

El intento de llamar a un puntero incorrecto lleva a la terminación crítica del programa. Por eso es necesario usar la función CheckPointer antes de usar un puntero. Un puntero puede ser incorrecto en las siguientes ocasiones:

el puntero es igual a NULL

si el objeto ha sido eliminado por el operador delete

Esta función puede ser utilizada para comprobar la validez del puntero. Un valor diferente a cero garantiza que el puntero puede ser utilizado para acceder.

Para comprobar rápidamente el puntero, podemos utilizar también el operador "!"(ejemplo), que comprueba su validez usando una llamada implícita a la función CheckPointer.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Eliminación de la lista mediante eliminación de sus elementos |

//+------------------------------------------------------------------+

void CMyList::Destroy()

{

//--- puntero auxiliar para trabajar en el ciclo

CItem* item;

//--- pasamos por el ciclo e intentamos eliminar los punteros dinámicos

while(CheckPointer(m_items)!=POINTER_INVALID)

{

item=m_items;

m_items=m_items.Next();

if(CheckPointer(item)==POINTER_DYNAMIC)

{

Print("Dynamic object ",item.Identifier()," to be deleted");

delete (item);

}

else Print("Non-dynamic object ",item.Identifier()," cannot be deleted");

}

//---

}

Véase también

Punteros a objetos, Comprobación de punteros a objetos, Operador de eliminación de objeto delete