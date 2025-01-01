DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

ShortToString

Convierte el código del símbolo (unicode) a una cadena de un carácter y devuelve la cadena obtenida.

string  ShortToString(
   ushort  symbol_code      // símbolo
   );

Parámetros

symbol_code

[in]  Código del símbolo. En vez del código del símbolo se puede usar una cadena literal que contiene un símbolo, o una cadena literal con un código hexadecimal de dos bytes que corresponde al código de la tabla Unicode.

Valor devuelto

Cadena.

 

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- en un ciclo, imprimiremos 18 caracteres, comenzando con el carácter con el número Unicode U+23E9
   for(int i=0i<18i++)
     {
      ushort code=0x23E9+(ushort)i;
      PrintFormat("Unicode number U+%hX: %s",code,ShortToString(code));
     }
   /*
  resultado:
   Unicode number U+23E9: ⏩
   Unicode number U+23EA: ⏪
   Unicode number U+23EB: ⏫
   Unicode number U+23EC: ⏬
   Unicode number U+23ED: ⏭
   Unicode number U+23EE: ⏮
   Unicode number U+23EF: ⏯
   Unicode number U+23F0: ⏰
   Unicode number U+23F1: ⏱
   Unicode number U+23F2: ⏲
   Unicode number U+23F3: ⏳
   Unicode number U+23F4: ⏴
   Unicode number U+23F5: ⏵
   Unicode number U+23F6: ⏶
   Unicode number U+23F7: ⏷
   Unicode number U+23F8: ⏸
   Unicode number U+23F9: ⏹
   Unicode number U+23FA: ⏺
   */
  }

Véase también

StringToCharArray, CharToString, StringGetCharacter