ShortToString
Convierte el código del símbolo (unicode) a una cadena de un carácter y devuelve la cadena obtenida.
string ShortToString(
Parámetros
symbol_code
[in] Código del símbolo. En vez del código del símbolo se puede usar una cadena literal que contiene un símbolo, o una cadena literal con un código hexadecimal de dos bytes que corresponde al código de la tabla Unicode.
Valor devuelto
Cadena.
Ejemplo:
//+------------------------------------------------------------------+
