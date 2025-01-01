DocumentaciónSecciones
Devuelve el número de transacciones en el historial. Antes de llamar a la función HistoryDealsTotal(), hay que recibir el historial de transacciones y órdenes usando la función HistorySelect() o HistorySelectByPosition().

int  HistoryDealsTotal();

Valor devuelto

Valor del tipo int.

Nota

No se puede confundir las órdenes, transacciones y posiciones. Cada transacción es el resultado de la ejecución de una orden, mientras que cada posición es el resultado final de una o más transacciones.

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- solicitamos toda la historia disponible en la cuenta
   if(!HistorySelect(0TimeCurrent()))
     {
      Print("HistorySelect() failed. Error "GetLastError());
      return;
     }
 
//--- obtenemos el número de operaciones y mostramos el valor en el registro
   int total=HistoryDealsTotal();
   Print("Number of historical deals on the account: "total);
   /*
   resultado:
   Number of historical deals on the account339
   */
  }

Véase también

