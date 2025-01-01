- Tipos enteros
- Tipos reales (double, float)
- Números complejos (complex)
- Tipo string
- Estructuras, clases e interfaces
- Objeto de un array dinámico
- Matrices y vectores
- Conversión de tipos
- Tipo void y constante NULL
- Tipos personalizados
- Punteros a objetos
- Referencias Modificador & y palabra clave this
Tipo string
El tipo string sirve para guardar las cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres en formato Unicode con el cero al final. A una variable string se le puede asignar una constante literal. Una constante literal es una sucesión de caracteres Unicode encerada entre comillas dobles: "Es una constante literal".
Para poder introducir una comilla doble (") dentro de la cadena hay que interponerle el signo de barra inversa (\). Cualquier constante de signo especial, si le interviene el signo de barra inversa (\), puede ser introducida en la cadena.
Ejemplos:
|
string svar="This is a character string";
Para hacer el código fuente más cómodo para leer, las cadenas constantes largas se puede dividir en partes sin la operación de adición. Durante el proceso de compilación, todas estas partes se unirán en una cadena larga:
|
//--- declararemos una cadena constante larga
Métodos incorporados del tipo string
Para trabajar con cadenas, podemos usar las funciones de cadena, las funciones de conversión y los métodos incorporados del tipo string que mostramos en el recuadro:
|
Método string
|
Análogo
|
Descripción
|
Constructor string(const int len)
|
|
Construye una cadena de la longitud indicada
|
string[] tanto para la lectura, como para la escritura. El índice debe encontrarse en los límites de BufferSize()
|
|
Proporciona acceso al elemento de cadena según el índice especificado
|
static string string.Init(const int len, const ushort character);
|
Inicializa una cadena con los símbolos y el tamaño indicados
|
void string.Fill(const ushort character);
|
Rellena una cadena con el símbolo indicado
|
int string.Len();
|
Retorna el número de caracteres en una cadena
|
int string.BufferSize();
|
Retorna el tamaño de un búfer distribuido para una cadena
|
bool string.SetLen(const int new_len);
|
Establece para una cadena la longitud indicada en caracteres
|
bool string.Reserve(const int buffer_len);
|
Reserva en la memoria para una cadena un búfer del tamaño indicado
|
bool string.Add(const string substring);
|
Añade una subcadena especificada al final
|
int string.Concatenate(const scalar val1, const scalar val2...);
|
Forma una cadena que consta de los parámetros transmitidos
|
array string.Split(const ushort separator, const bool long_separator);
|
Retorna una matriz de cadenas según el separador indicado
|
int string.Compare(const string str, const bool case_sensivity);
|
Realiza una comparación con la cadena especificada y retorna 1 si la primera cadena es mayor que la segunda; 0 - si las cadenas son iguales; -1 (menos uno) - si la primera cadena es menor que la segunda
|
string string.Substr(const int start_pos, const int len);
|
Extrae una subcadena de la posición indicada
|
int string.Find(const string substr, const int pos);
|
Retorna el índice de la posición desde la que comienza la subcadena necesaria
|
void string.ToLower();
|
Pasa todos los caracteres a minúscula
|
void string.ToUpper();
|
Pasa todos los caracteres a mayúscula
|
int string.TrimLeft();
|
Elimina los espacios, así como el movimiento del carro y los caracteres de tabulación a la izquierda.
|
int string.TrimRight()
|
Elimina los espacios, así como el movimiento del carro y los caracteres de tabulación a la derecha.
|
void string.Double(const double var, const int digits=8);
|
Convierte una cadena en un número del tipo double
|
void string.Enum(const enum value);
|
Convierte un valor de enumeración de cualquier tipo en una cadena
|
void string.Integer(const int value, const int str_len=0, const ushort fill=' ');
|
Convierte una cadena en un número del tipo long
|
void string.CharArray(const uchar array[], const int start_pos=0, const int len=-1, const uint cp=CP_ACP);
|
Convierte parte de una matriz del tipo uchar en una cadena
|
void string.ShortArray(const ushort array[], const int start_pos=0, const int len=-1);
|
Copia parte de una matriz del tipo ushort en una cadena
|
void string.Time(const datetime dt,const int mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES);
|
Convierte un valor datetime en una cadena del formato "yyyy.mm.dd hh:mi".
|
void string.Format(const string format_str);
|
Formatea los parámetros obtenidos en una cadena
