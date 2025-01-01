Tipo string

El tipo string sirve para guardar las cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres es una sucesión de caracteres en formato Unicode con el cero al final. A una variable string se le puede asignar una constante literal. Una constante literal es una sucesión de caracteres Unicode encerada entre comillas dobles: "Es una constante literal".

Para poder introducir una comilla doble (") dentro de la cadena hay que interponerle el signo de barra inversa (\). Cualquier constante de signo especial, si le interviene el signo de barra inversa (\), puede ser introducida en la cadena.

Ejemplos:

string svar="This is a character string";

string svar2=StringSubstr(svar,0,4);

Print("Símbolo de copyright\t\x00A9");

FileWrite(handle,"esta cadena contiene el símbolo de avance de línea

");

string MT5path="C:\\Program Files\\MetaTrader 5";

Para hacer el código fuente más cómodo para leer, las cadenas constantes largas se puede dividir en partes sin la operación de adición. Durante el proceso de compilación, todas estas partes se unirán en una cadena larga:

//--- declararemos una cadena constante larga

string HTML_head="<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\""

" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">

"

"<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">

"

"<head>

"

"<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />

"

"<title>Trade Operations Report</title>

"

"</head>";

//--- mostraremos la cadena constante en el diario

Print(HTML_head);

}

Métodos incorporados del tipo string

Para trabajar con cadenas, podemos usar las funciones de cadena, las funciones de conversión y los métodos incorporados del tipo string que mostramos en el recuadro:

Método string Análogo Descripción Constructor string(const int len) Construye una cadena de la longitud indicada string[] tanto para la lectura, como para la escritura. El índice debe encontrarse en los límites de BufferSize() Proporciona acceso al elemento de cadena según el índice especificado static string string.Init(const int len, const ushort character); StringInit Inicializa una cadena con los símbolos y el tamaño indicados void string.Fill(const ushort character); StringFill Rellena una cadena con el símbolo indicado int string.Len(); StringLen Retorna el número de caracteres en una cadena int string.BufferSize(); StringBufferLen Retorna el tamaño de un búfer distribuido para una cadena bool string.SetLen(const int new_len); StringSetLength Establece para una cadena la longitud indicada en caracteres bool string.Reserve(const int buffer_len); StringReserve Reserva en la memoria para una cadena un búfer del tamaño indicado bool string.Add(const string substring); StringAdd Añade una subcadena especificada al final int string.Concatenate(const scalar val1, const scalar val2...); StringConcatenate Forma una cadena que consta de los parámetros transmitidos array string.Split(const ushort separator, const bool long_separator); StringSplit Retorna una matriz de cadenas según el separador indicado int string.Compare(const string str, const bool case_sensivity); StringCompare Realiza una comparación con la cadena especificada y retorna 1 si la primera cadena es mayor que la segunda; 0 - si las cadenas son iguales; -1 (menos uno) - si la primera cadena es menor que la segunda string string.Substr(const int start_pos, const int len); StringSubstr Extrae una subcadena de la posición indicada int string.Find(const string substr, const int pos); StringFind Retorna el índice de la posición desde la que comienza la subcadena necesaria void string.ToLower(); StringToLower Pasa todos los caracteres a minúscula void string.ToUpper(); StringToUpper Pasa todos los caracteres a mayúscula int string.TrimLeft(); StringTrimLeft Elimina los espacios, así como el movimiento del carro y los caracteres de tabulación a la izquierda. int string.TrimRight() StringTrimRight Elimina los espacios, así como el movimiento del carro y los caracteres de tabulación a la derecha. void string.Double(const double var, const int digits=8); DoubleToString Convierte una cadena en un número del tipo double void string.Enum(const enum value); EnumToString Convierte un valor de enumeración de cualquier tipo en una cadena void string.Integer(const int value, const int str_len=0, const ushort fill=' '); IntegerToString Convierte una cadena en un número del tipo long void string.CharArray(const uchar array[], const int start_pos=0, const int len=-1, const uint cp=CP_ACP); CharArrayToString Convierte parte de una matriz del tipo uchar en una cadena void string.ShortArray(const ushort array[], const int start_pos=0, const int len=-1); ShortArrayToString Copia parte de una matriz del tipo ushort en una cadena void string.Time(const datetime dt,const int mode=TIME_DATE|TIME_MINUTES); TimeToString Convierte un valor datetime en una cadena del formato "yyyy.mm.dd hh:mi". void string.Format(const string format_str); StringFormat Formatea los parámetros obtenidos en una cadena

Véase también

Conversión de tipos, Funciones de cadenas de caracteres, FileOpen, FileReadString, FileWriteString