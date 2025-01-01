DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Funciones matemáticasMathMod 

MathMod

Devuelve el resto real de la división de dos números.

double  MathMod(
   double  value,      // dividiendo
   double  value2      // divisor
   );

Parámetros

value

[in]  Valor del dividiendo.

value2

[in]  Valor del divisor.

Valor devuelto

La función MathMod calcula el resto real f de val / y de tal manera que val = i * y + f , donde i es un número entero, f tiene el mismo signo que val, y el valor absoluto de f es menos que el valor absoluto de y.

Nota

En vez de la función MathMod() se puede usar la función fmod().

 

Ejemplo:

#property script_show_inputs
 
//--- input parameters
input double   InpDividentValue  =  10;   // Dividend value
input double   InpDivisorValue   =  3;    // Divisor value
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- obtenemos el resto real de la división de los números introducidos en los parámetros de entrada
   double res=MathMod(InpDividentValue,InpDivisorValue);
//--- imprimimos el resultado en el diario de registro
   PrintFormat("Real remainder when dividing %.2f by %.2f = %.2f",InpDividentValue,InpDivisorValue,res);
  }