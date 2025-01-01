- MathAbs
- MathArccos
- MathArcsin
- MathArctan
- MathArctan2
- MathClassify
- MathCeil
- MathCos
- MathExp
- MathFloor
- MathLog
- MathLog10
- MathMax
- MathMin
- MathMod
- MathPow
- MathRand
- MathRound
- MathSin
- MathSqrt
- MathSrand
- MathTan
- MathIsValidNumber
- MathExpm1
- MathLog1p
- MathArccosh
- MathArcsinh
- MathArctanh
- MathCosh
- MathSinh
- MathTanh
- MathSwap
MathMod
Devuelve el resto real de la división de dos números.
|
double MathMod(
Parámetros
value
[in] Valor del dividiendo.
value2
[in] Valor del divisor.
Valor devuelto
La función MathMod calcula el resto real f de val / y de tal manera que val = i * y + f , donde i es un número entero, f tiene el mismo signo que val, y el valor absoluto de f es menos que el valor absoluto de y.
Nota
En vez de la función MathMod() se puede usar la función fmod().
Ejemplo:
|
#property script_show_inputs