- GlobalVariableCheck
- GlobalVariableTime
- GlobalVariableDel
- GlobalVariableGet
- GlobalVariableName
- GlobalVariableSet
- GlobalVariablesFlush
- GlobalVariableTemp
- GlobalVariableSetOnCondition
- GlobalVariablesDeleteAll
- GlobalVariablesTotal
GlobalVariablesDeleteAll
Elimina variables globales del terminal de cliente.
|
int GlobalVariablesDeleteAll(
Parámetros
prefix_name=NULL
[in] Prefijo del nombre de las variables globales que se eliminan. Si se trata del prefijo NULL o cadena vacía, entonces todas las variables globales que cumplen con el criterio de la fecha serán eliminadas.
limit_data=0
[in] Fecha para la selección de variables globales según el momento de su última modificación. Las variables globales que se han modificado antes de la fecha indicada serán eliminadas. Si el parámetro es igual a cero, se eliminan todas las variables globales que cumplen con el primer criterio (según el prefijo).
Valor devuelto
Número de variables eliminadas.
Nota
Si ambos parámetros son iguales a cero (prefix_name=NULL y limit_data=0), se eliminan todas las variables globales del terminal. Si los dos parámetros están especificados, se eliminan las variables globales correspondientes a cada uno de los parámetros especificados.
Las variables globales se guardan en el terminal de cliente durante 4 semanas desde el último acceso, luego se eliminan automáticamente.
Ejemplo:
|
#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd."