DXDrawIndexed

Dibuja las primitivas gráficas descritas por el búfer de índices de DXBufferSet().

bool DXDrawIndexed(

int context,

uint start=0,

uint count=WHOLE_ARRAY

);

Parámetros

context

[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

start

[in] Índice de la primera primitiva para el dibujado.

count

[in] Número de primitivas para el dibujado.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

El tipo de primitivas descritas por el búfer de índices se establece desde DXPrimiveTopologySet().

Para dibujar las primitivas, se deberá establecer preliminarmente el búfer de vértices en DXBufferSet().

Para dibujar las primitivas, se deberán establecer preliminarmente los sombreadores con la ayuda de DXShaderSet().