Recibe los parámetros input sobre los que está formado el frame con el número de paso especificado.

bool  FrameInputs(
   ulong    pass,                // número del paso en la optimización
   string&  parameters[],        // array de cadenas del tipo "parameterN=valueN"
   uint&    parameters_count     // número total de parámetros
   );

Parámetros

pass

[in]  Número del paso durante la optimización en el Probador de estrategias.

parameters

[out]  Array de cadenas con la descripción de los nombres y valores de los parámetros

parameters_count

[out]  Número de elementos que contiene el array parameters[].

Valor devuelto

Devuelve true en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Una vez recibido el número de cadenas parameters_count en el array parameters[], se puede organizar el ciclo para el repaso de todas las entradas. Esto permite conocer los valores de los parámetros de entrada del EA para el número establecido del paso.