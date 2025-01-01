FrameInputs
Recibe los parámetros input sobre los que está formado el frame con el número de paso especificado.
bool FrameInputs(
Parámetros
pass
[in] Número del paso durante la optimización en el Probador de estrategias.
parameters
[out] Array de cadenas con la descripción de los nombres y valores de los parámetros
parameters_count
[out] Número de elementos que contiene el array parameters[].
Valor devuelto
Devuelve true en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().
Nota
Una vez recibido el número de cadenas parameters_count en el array parameters[], se puede organizar el ciclo para el repaso de todas las entradas. Esto permite conocer los valores de los parámetros de entrada del EA para el número establecido del paso.