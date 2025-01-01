FrameInputs

Recibe los parámetros input sobre los que está formado el frame con el número de paso especificado.

bool FrameInputs(

ulong pass,

string& parameters[],

uint& parameters_count

);

Parámetros

pass

[in] Número del paso durante la optimización en el Probador de estrategias.

parameters

[out] Array de cadenas con la descripción de los nombres y valores de los parámetros

parameters_count

[out] Número de elementos que contiene el array parameters[].

Valor devuelto

Devuelve true en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Una vez recibido el número de cadenas parameters_count en el array parameters[], se puede organizar el ciclo para el repaso de todas las entradas. Esto permite conocer los valores de los parámetros de entrada del EA para el número establecido del paso.