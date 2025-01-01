- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferCreate
Crea un búfer del tipo indicado basado en una matriz de datos.
|
int DXBufferCreate(
Parámetros
context
[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().
buffer_type
[in] Tipo de búfer de la enumeración ENUM_DX_BUFFER_TYPE.
data[]
[in] Datos para crear el búfer.
start
[in] Índice del primer elemento de la matriz, a partir del cual se toma el valor de la matriz para crear el búfer. Por defecto, se toman los datos del inicio de la matriz.
count
[in] Número de valores. Por defecto, se usa toda la matriz (count=WHOLE_ARRAY).
Valor retornado
Manejador del búfer creado o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().
Observación
Para el búfer de índices, la matriz data[] debe tener el tipo uint, mientras que para el búfer de vértices se transmite una matriz de estructuras que describe los vértices.
Un manejador creado que ya no vaya a usarse más, deberá ser explícitamente liberado con la ayuda de la función DXRelease().
|
Identificador
|
Valor
|
Descripción
|
DX_BUFFER_VERTEX
|
1
|
Búfer de vértices
|
DX_BUFFER_INDEX
|
2
|
Búfer de índices