DXBufferCreate

Crea un búfer del tipo indicado basado en una matriz de datos.

int  DXBufferCreate(
   int                  context,               // manejador para el contexto gráfico
   ENUM_DX_BUFFER_TYPE  buffer_type,           // tipo de búfer creado
   const void&          data[],                // datos para el búfer
   uint                 start=0,               // índice inicial
   uint                 count=WHOLE_ARRAY      // número de elementos
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

buffer_type

[in]  Tipo de búfer de la enumeración ENUM_DX_BUFFER_TYPE.

data[]

[in]  Datos para crear el búfer.

start

[in]  Índice del primer elemento de la matriz, a partir del cual se toma el valor de la matriz para crear el búfer. Por defecto, se toman los datos del inicio de la matriz.

count

[in]  Número de valores.  Por defecto, se usa toda la matriz (count=WHOLE_ARRAY).

Valor retornado

Manejador del búfer creado o INVALID_HANDLE en el caso de error. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

Para el búfer de índices, la matriz data[] debe tener el tipo uint, mientras que para el búfer de vértices se transmite una matriz de estructuras que describe los vértices.

Un manejador creado que ya no vaya a usarse más, deberá ser explícitamente liberado con la ayuda de la función DXRelease().

ENUM_DX_BUFFER_TYPE

Identificador

Valor

Descripción

DX_BUFFER_VERTEX

1

Búfer de vértices

DX_BUFFER_INDEX

2

Búfer de índices