|
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTrade_Sample.mq5 |
//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
input int days=7; // profundidad de la historia comercial en días
//--- establecemos a nivel global los límites de la historia comercial
datetime start; // fecha de comienzo de la historia comercial en la caché
datetime end; // fecha de finalización de la historia comercial en la caché
//--- contadores globales
int orders; // número de órdenes activas
int positions; // número de posiciones abiertas
int deals; // número de transacciones en la caché de la historia comercial
int history_orders; // número de órdenes en la caché de la historia comercial
bool started=false; // bandera de relevancia de los contadores
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//---
end=TimeCurrent();
start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
PrintFormat("Límites de la historia comercial a cargar: comienzo - %s, final - %s",
TimeToString(start),TimeToString(end));
InitCounters();
//---
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Inicialización de los contadores de posiciones, órdenes y transacciones
//+------------------------------------------------------------------+
void InitCounters()
{
ResetLastError();
//--- cargamos la historia
bool selected=HistorySelect(start,end);
if(!selected)
{
PrintFormat("%s. No se ha logrado cargar en la caché la historia desde %s hasta %s. Código de error: %d",
__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());
return;
}
//--- obtenemos los valores actuales
orders=OrdersTotal();
positions=PositionsTotal();
deals=HistoryDealsTotal();
history_orders=HistoryOrdersTotal();
started=true;
Print("Los contadores de posiciones, órdenes y transacciones se han inicializado con éxito");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
if(started) SimpleTradeProcessor();
else InitCounters();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| se llama al suceder el evento Trade |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
{
if(started) SimpleTradeProcessor();
else InitCounters();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| ejemplo de procesamiento de los cambios en el comercio y la historia
//+------------------------------------------------------------------+
void SimpleTradeProcessor()
{
end=TimeCurrent();
ResetLastError();
//--- cargamos en la caché del programa la historia comercial del intervalo indicado
bool selected=HistorySelect(start,end);
if(!selected)
{
PrintFormat("%s. No se ha logrado cargar en la caché la historia desde %s hasta %s. Código de error: %d",
__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());
return;
}
//--- obtenemos los valores actuales
int curr_orders=OrdersTotal();
int curr_positions=PositionsTotal();
int curr_deals=HistoryDealsTotal();
int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();
//--- comprobamos los cambios en el número de órdenes activas
if(curr_orders!=orders)
{
//--- el número de órdenes activas ha cambiado
PrintFormat("El número de órdenes ha cambiado. Era %d, ahora es %d",
orders,curr_orders);
//--- actualizamos el valor
orders=curr_orders;
}
//--- cambios en el número de posiciones abiertas
if(curr_positions!=positions)
{
//--- el número de posiciones abiertas ha cambiado
PrintFormat("El número de posiciones ha cambiado. Era %d, ahora es %d",
positions,curr_positions);
//--- actualizamos el valor
positions=curr_positions;
}
//--- cambios en el número de transacciones en la caché de la historia comercial
if(curr_deals!=deals)
{
//--- el número de transacciones en la caché de la historia comercial ha cambiado
PrintFormat("Ha cambiado el número de transacciones. Era %d, ahora es %d",
deals,curr_deals);
//--- actualizamos el valor
deals=curr_deals;
}
//--- cambios en el número de órdenes históricas en la caché de la historia comercial
if(curr_history_orders!=history_orders)
{
//--- el número de órdenes históricas en la caché de la historia comercial ha cambiado
PrintFormat("Ha cambiado el número de órdenes en la historia. Era %d, ahora es %d",
history_orders,curr_history_orders);
//--- actualizamos el valor
history_orders=curr_history_orders;
}
//--- comprobamos la necesidad de cambiar los límites de la historia comercial para la solicitud a la caché
CheckStartDateInTradeHistory();
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| cambios de la fecha inicial para solicitar la historia comercial|
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckStartDateInTradeHistory()
{
//--- intervalo inicial, si empezáramos el trabajo ahora mismo
datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
//--- comprobamos que el límite de inicio de la historia comercial se haya apartado no más
//--- de 1 día de la fecha pensada
if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))
{
//--- se deberá corregir la fecha de inicio de la historia cargada en la caché
start=curr_start;
PrintFormat("Nuevo límite de comienzo de la historia comercial a cargar: inicio => %s",
TimeToString(start));
//--- ahora cargamos de nuevo la historia comercial para el intervalo actualizado
HistorySelect(start,end);
//--- corregimos los contadores de transacciones y órdenes en la historia para la siguiente comparación
history_orders=HistoryOrdersTotal();
deals=HistoryDealsTotal();
}
}
//+------------------------------------------------------------------+
/* Ejemplo de muestra:
Límites de la historia comercial cargada: inicio - 2018.07.16 18:11, final - 2018.07.23 18:11
Los contadores de órdenes, posiciones y transacciones han sido inicializados correctamente
Ha cambiado el número de órdenes. Era 0, ahora es 1
Ha cambiado el número de órdenes. Era 1, ahora es 0
Ha cambiado el número de posiciones. Era 0, ahora es 1
Ha cambiado el número de transacciones. Era 0, ahora es 1
Ha cambiado el número de órdenes en la historia. Era 0, ahora es 1
*/