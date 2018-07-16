//+------------------------------------------------------------------+

//| OnTrade_Sample.mq5 |

//| Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"



input int days=7; // profundidad de la historia comercial en días

//--- establecemos a nivel global los límites de la historia comercial

datetime start; // fecha de comienzo de la historia comercial en la caché

datetime end; // fecha de finalización de la historia comercial en la caché

//--- contadores globales

int orders; // número de órdenes activas

int positions; // número de posiciones abiertas

int deals; // número de transacciones en la caché de la historia comercial

int history_orders; // número de órdenes en la caché de la historia comercial

bool started=false; // bandera de relevancia de los contadores



//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

end=TimeCurrent();

start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

PrintFormat("Límites de la historia comercial a cargar: comienzo - %s, final - %s",

TimeToString(start),TimeToString(end));

InitCounters();

//---

return(0);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Inicialización de los contadores de posiciones, órdenes y transacciones

//+------------------------------------------------------------------+

void InitCounters()

{

ResetLastError();

//--- cargamos la historia

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. No se ha logrado cargar en la caché la historia desde %s hasta %s. Código de error: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- obtenemos los valores actuales

orders=OrdersTotal();

positions=PositionsTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

history_orders=HistoryOrdersTotal();

started=true;

Print("Los contadores de posiciones, órdenes y transacciones se han inicializado con éxito");

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| se llama al suceder el evento Trade |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTrade()

{

if(started) SimpleTradeProcessor();

else InitCounters();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| ejemplo de procesamiento de los cambios en el comercio y la historia

//+------------------------------------------------------------------+

void SimpleTradeProcessor()

{

end=TimeCurrent();

ResetLastError();

//--- cargamos en la caché del programa la historia comercial del intervalo indicado

bool selected=HistorySelect(start,end);

if(!selected)

{

PrintFormat("%s. No se ha logrado cargar en la caché la historia desde %s hasta %s. Código de error: %d",

__FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());

return;

}

//--- obtenemos los valores actuales

int curr_orders=OrdersTotal();

int curr_positions=PositionsTotal();

int curr_deals=HistoryDealsTotal();

int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();

//--- comprobamos los cambios en el número de órdenes activas

if(curr_orders!=orders)

{

//--- el número de órdenes activas ha cambiado

PrintFormat("El número de órdenes ha cambiado. Era %d, ahora es %d",

orders,curr_orders);

//--- actualizamos el valor

orders=curr_orders;

}

//--- cambios en el número de posiciones abiertas

if(curr_positions!=positions)

{

//--- el número de posiciones abiertas ha cambiado

PrintFormat("El número de posiciones ha cambiado. Era %d, ahora es %d",

positions,curr_positions);

//--- actualizamos el valor

positions=curr_positions;

}

//--- cambios en el número de transacciones en la caché de la historia comercial

if(curr_deals!=deals)

{

//--- el número de transacciones en la caché de la historia comercial ha cambiado

PrintFormat("Ha cambiado el número de transacciones. Era %d, ahora es %d",

deals,curr_deals);

//--- actualizamos el valor

deals=curr_deals;

}

//--- cambios en el número de órdenes históricas en la caché de la historia comercial

if(curr_history_orders!=history_orders)

{

//--- el número de órdenes históricas en la caché de la historia comercial ha cambiado

PrintFormat("Ha cambiado el número de órdenes en la historia. Era %d, ahora es %d",

history_orders,curr_history_orders);

//--- actualizamos el valor

history_orders=curr_history_orders;

}

//--- comprobamos la necesidad de cambiar los límites de la historia comercial para la solicitud a la caché

CheckStartDateInTradeHistory();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| cambios de la fecha inicial para solicitar la historia comercial|

//+------------------------------------------------------------------+

void CheckStartDateInTradeHistory()

{

//--- intervalo inicial, si empezáramos el trabajo ahora mismo

datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);

//--- comprobamos que el límite de inicio de la historia comercial se haya apartado no más

//--- de 1 día de la fecha pensada

if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))

{

//--- se deberá corregir la fecha de inicio de la historia cargada en la caché

start=curr_start;

PrintFormat("Nuevo límite de comienzo de la historia comercial a cargar: inicio => %s",

TimeToString(start));

//--- ahora cargamos de nuevo la historia comercial para el intervalo actualizado

HistorySelect(start,end);

//--- corregimos los contadores de transacciones y órdenes en la historia para la siguiente comparación

history_orders=HistoryOrdersTotal();

deals=HistoryDealsTotal();

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

/* Ejemplo de muestra:

Límites de la historia comercial cargada: inicio - 2018.07.16 18:11, final - 2018.07.23 18:11

Los contadores de órdenes, posiciones y transacciones han sido inicializados correctamente

Ha cambiado el número de órdenes. Era 0, ahora es 1

Ha cambiado el número de órdenes. Era 1, ahora es 0

Ha cambiado el número de posiciones. Era 0, ahora es 1

Ha cambiado el número de transacciones. Era 0, ahora es 1

Ha cambiado el número de órdenes en la historia. Era 0, ahora es 1

*/