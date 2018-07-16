DocumentaciónSecciones
OnTrade

Se llama en los expertos al suceder el evento Trade. La función ha sido pensada para procesar los cambios en las listas de órdenes, posiciones y transacciones.

void  OnTrade(void);

Valor retornado

No hay valor retornado

Observación

OnTrade() se llama solo para los expertos: en los indicadores y scripts se ignora, incluso si añade a estos una función con tal nombre y tipo.

Al darse cualquier acción comercial (colocar una orden pendiente, abrir/cerrar una posición, colocar stops, activarse órdenes pendientes, etc.) la historia de órdenes y transacciones y/o la lista de posiciones y órdenes actuales cambiarán de la forma correspondiente.

En el momento del procesamiento de la orden, el servidor comercial envía al terminal un mensaje sobre la llegada del evento comercial Trade. Para recibir de la historia información actual sobre las órdenes y transacciones, es necesario ejecutar de manera preliminar la solicitud de la historia comercial con la ayuda de HistorySelect().

Los eventos comerciales son generados por el servidor en los siguientes casos:

  • cambio en las órdenes activas,
  • cambios en las posiciones,
  • cambios en las transacciones,
  • cambios en la historia comercial.

 

Cada evento Trade puede ser resultado de una o varias solicitudes comerciales. Las solicitudes comerciales son enviadas al servidor con la ayuda de OrderSend() o OrderSendAsync(). Cada solicitud puede generar varios eventos comerciales. No debemos confiar en la regla: "Una solicitud - Un evento Trade", ya que el procesamiento de solicitudes puede tener lugar en varias etapas y cada operación puede cambiar el estado de las órdenes, posiciones e historia comercial.

 

El manejador OnTrade() se llama después de ejecutar las llamadas correspondientes de OnTradeTransaction(). En general, no existe una proporción exacta en cuanto a la cantidad de llamadas de OnTrade() y OnTradeTransaction(). Una llamada de OnTrade() corresponde a una o varias llamadas de OnTradeTransaction.

Ejemplo de un experto con el manejador OnTrade()

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               OnTrade_Sample.mq5 |
//|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
 
input    int days=7;            // profundidad de la historia comercial en días
//--- establecemos a nivel global los límites de la historia comercial
datetime     start;             // fecha de comienzo de la historia comercial en la caché
datetime     end;               // fecha de finalización de la historia comercial en la caché
//--- contadores globales
int          orders;            // número de órdenes activas
int          positions;         // número de posiciones abiertas
int          deals;             // número de transacciones en la caché de la historia comercial
int          history_orders;    // número de órdenes en la caché de la historia comercial
bool         started=false;     // bandera de relevancia de los contadores
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   end=TimeCurrent();
   start=end-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
   PrintFormat("Límites de la historia comercial a cargar: comienzo - %s, final - %s",
               TimeToString(start),TimeToString(end));
   InitCounters();
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Inicialización de los contadores de posiciones, órdenes y transacciones    
//+------------------------------------------------------------------+
void InitCounters()
  {
   ResetLastError();
//--- cargamos la historia
   bool selected=HistorySelect(start,end);
   if(!selected)
     {
      PrintFormat("%s. No se ha logrado cargar en la caché la historia desde %s hasta %s. Código de error: %d",
                  __FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());
      return;
     }
//--- obtenemos los valores actuales
   orders=OrdersTotal();
   positions=PositionsTotal();
   deals=HistoryDealsTotal();
   history_orders=HistoryOrdersTotal();
   started=true;
   Print("Los contadores de posiciones, órdenes y transacciones se han inicializado con éxito");
  }  
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   if(started) SimpleTradeProcessor();
   else InitCounters();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| se llama al suceder el evento Trade                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
   if(started) SimpleTradeProcessor();
   else InitCounters();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ejemplo de procesamiento de los cambios en el comercio y la historia       
//+------------------------------------------------------------------+
void SimpleTradeProcessor()
  {
   end=TimeCurrent();
   ResetLastError();
//--- cargamos en la caché del programa la historia comercial del intervalo indicado
   bool selected=HistorySelect(start,end);
   if(!selected)
     {
      PrintFormat("%s. No se ha logrado cargar en la caché la historia desde %s hasta %s. Código de error: %d",
                  __FUNCTION__,TimeToString(start),TimeToString(end),GetLastError());
      return;
     }
//--- obtenemos los valores actuales
   int curr_orders=OrdersTotal();
   int curr_positions=PositionsTotal();
   int curr_deals=HistoryDealsTotal();
   int curr_history_orders=HistoryOrdersTotal();
//--- comprobamos los cambios en el número de órdenes activas
   if(curr_orders!=orders)
     {
      //--- el número de órdenes activas ha cambiado
      PrintFormat("El número de órdenes ha cambiado. Era %d, ahora es %d",
                  orders,curr_orders);
      //--- actualizamos el valor
      orders=curr_orders;
     }
//--- cambios en el número de posiciones abiertas
   if(curr_positions!=positions)
     {
      //--- el número de posiciones abiertas ha cambiado
      PrintFormat("El número de posiciones ha cambiado. Era %d, ahora es %d",
                  positions,curr_positions);
      //--- actualizamos el valor
      positions=curr_positions;
     }
//--- cambios en el número de transacciones en la caché de la historia comercial
   if(curr_deals!=deals)
     {
      //--- el número de transacciones en la caché de la historia comercial ha cambiado
      PrintFormat("Ha cambiado el número de transacciones. Era %d, ahora es %d",
                  deals,curr_deals);
      //--- actualizamos el valor
      deals=curr_deals;
     }
//--- cambios en el número de órdenes históricas en la caché de la historia comercial
   if(curr_history_orders!=history_orders)
     {
      //--- el número de órdenes históricas en la caché de la historia comercial ha cambiado
      PrintFormat("Ha cambiado el número de órdenes en la historia. Era %d, ahora es %d",
                  history_orders,curr_history_orders);
     //--- actualizamos el valor
     history_orders=curr_history_orders;
     }
//--- comprobamos la necesidad de cambiar los límites de la historia comercial para la solicitud a la caché
   CheckStartDateInTradeHistory();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  cambios de la fecha inicial para solicitar la historia comercial|
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckStartDateInTradeHistory()
  {
//--- intervalo inicial, si empezáramos el trabajo ahora mismo
   datetime curr_start=TimeCurrent()-days*PeriodSeconds(PERIOD_D1);
//--- comprobamos que el límite de inicio de la historia comercial se haya apartado no más 
//--- de 1 día de la fecha pensada
   if(curr_start-start>PeriodSeconds(PERIOD_D1))
     {
      //--- se deberá corregir la fecha de inicio de la historia cargada en la caché
      start=curr_start;
      PrintFormat("Nuevo límite de comienzo de la historia comercial a cargar: inicio => %s",
                  TimeToString(start));
      //--- ahora cargamos de nuevo la historia comercial para el intervalo actualizado
      HistorySelect(start,end);
      //--- corregimos los contadores de transacciones y órdenes en la historia para la siguiente comparación
      history_orders=HistoryOrdersTotal();
      deals=HistoryDealsTotal();
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
/* Ejemplo de muestra:
  Límites de la historia comercial cargada: inicio - 2018.07.16 18:11, final - 2018.07.23 18:11
  Los contadores de órdenes, posiciones y transacciones han sido inicializados correctamente
  Ha cambiado el número de órdenes. Era 0, ahora es 1
  Ha cambiado el número de órdenes. Era 1, ahora es 0
  Ha cambiado el número de posiciones. Era 0, ahora es 1
  Ha cambiado el número de transacciones. Era 0, ahora es 1
  Ha cambiado el número de órdenes en la historia. Era 0, ahora es 1
*/

