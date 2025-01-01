- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
DatabaseTransactionRollback
Ejecuta el retroceso de una transacción.
|
bool DatabaseTransactionRollback(
Parámetros
database
[in] Manejador de base de datos recibido en DatabaseOpen().
Retorna true en caso de éxito, o false en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:
- ERR_INTERNAL_ERROR (4001) — error crítico del sistema de ejecución;
- ERR_INVALID_PARAMETER (4003) — el parámetro sql contiene una línea vacía;
- ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY (4004) — memoria insuficiente;
- ERR_WRONG_STRING_PARAMETER (5040) — error de conversión de la solicitud en una línea UTF-8;
- ERR_DATABASE_INTERNAL (5120) — error interno en la base de datos;
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — manejador no válido de la base de datos;
- ERR_DATABASE_EXECUTE (5124) — error de ejecución de la solicitud.
Observación
La llamada de DatabaseTransactionRollback() cancela todas las transacciones ejecutadas después de la llamada de la función DatabaseTransactionBegin(). La función DatabaseTransactionRollback() es necesaria para retroceder en los cambios de la base de datos, si han surgido errores durante la ejecución de una transacción.
Ver también
DatabaseExecute, DatabasePrepare, DatabaseTransactionBegin, DatabaseTransactionCommit