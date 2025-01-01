DocumentaciónSecciones
shutdown 

shutdown

Cierra una conexión anteriormente establecida con el terminal MetaTrader 5.

shutdown()

Valor retornado

No.

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5
# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed")
    quit()
 
# mostramos la información sobre el estado de la conexión, el nombre del servidor y la cuenta comercial
print(mt5.terminal_info())
# mostramos la información sobre la versión de MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()

Ver también

initialize, login_py, terminal_info, version