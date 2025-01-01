- DatabaseOpen
- DatabaseClose
- DatabaseImport
- DatabaseExport
- DatabasePrint
- DatabaseTableExists
- DatabaseExecute
- DatabasePrepare
- DatabaseReset
- DatabaseBind
- DatabaseBindArray
- DatabaseRead
- DatabaseReadBind
- DatabaseFinalize
- DatabaseTransactionBegin
- DatabaseTransactionCommit
- DatabaseTransactionRollback
- DatabaseColumnsCount
- DatabaseColumnName
- DatabaseColumnType
- DatabaseColumnSize
- DatabaseColumnText
- DatabaseColumnInteger
- DatabaseColumnLong
- DatabaseColumnDouble
- DatabaseColumnBlob
Obtiene de la entrada actual el valor del campo en forma de matriz.
|
bool DatabaseColumnBlob(
Parámetros
request
[in] Manejador de solicitud recibido en DatabasePrepare().
column
[in] Número de campo en la solicitud. La numeración comienza desde cero y no puede superar el valor DatabaseColumnsCount() - 1.
data[]
[out] Enlace a la matriz para registrar el valor del campo.
Valor retornado
Retorna true en caso de éxito, o false en caso de error. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:
- ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121) — código de manejador no válido;
- ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA (5126) — el índice column es mayor que el valor DatabaseColumnsCount() -1.
Observación
El valor solo se puede obtener en el caso de que se haya realizado de forma preliminar para la solicitud request aunque sea una llamada de DatabaseRead().
Para leer el valor de la siguiente entrada, hay que llamar de forma preliminar a DatabaseRead().
Ver también
DatabasePrepare, DatabaseColumnSize, DatabaseColumnsCount, DatabaseColumnType, DatabaseColumnName