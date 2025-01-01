- CharToString
- CharArrayToString
- CharArrayToStruct
- StructToCharArray
- ColorToARGB
- ColorToString
- DoubleToString
- EnumToString
- IntegerToString
- ShortToString
- ShortArrayToString
- TimeToString
- NormalizeDouble
- StringToCharArray
- StringToColor
- StringToDouble
- StringToInteger
- StringToShortArray
- StringToTime
- StringFormat
StringToShortArray
Copia una cadena símbolo por símbolo en una parte indicada de un array del tipo ushort. La función devuelve el número de elementos copiados.
int StringToShortArray(
Parámetros
text_string
[in] Cadena para el copiado.
array[]
[out] Array del tipo ushort (análogo del tipo wchar_t).
start=0
[in] Posición de donde se empieza a copiar. Por defecto es 0.
count=-1
[in] Número de elementos del array para ser copiados. Determina la longitud de la cadena resultante. El valor por defecto es -1, esto significa el copiado hasta el final del array, o hasta el 0 de terminación. El 0 de terminación también va a ser copiado en el array de destino; en este caso, si hace falta, el tamaño del array dinámico puede ser aumentado hasta el tamaño de la cadena. Si el tamaño del array dinámico supera la longitud de la cadena, el tamaño del array no será reducido.
Valor devuelto
Número de elementos copiados.
Ejemplo:
Véase también
ShortArrayToString, StringToCharArray, Uso de página de código