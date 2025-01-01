ParameterSetRange

Establece las reglas del uso de la variable input durante la optimización del EA en el Probador de Estrategias: valor, paso de cambio, valor inicial y final. Hay 2 variantes de esta función.

1. Establecer los valores para el parámetro input del tipo entero

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

long value,

long start,

long step,

long stop

);

2. Establecer los valores para el parámetro input del tipo real

bool ParameterSetRange(

const string name,

bool enable,

double value,

double start,

double step,

double stop

);

Parámetros

name

[in] Identificador de la variable input o sinput. Estas variables son parámetros externos del programa cuyos valores pueden ser establecidos durante el arranque.

enable

[in] Permitir este parámetro para el repaso de valores durante el proceso de optimización en el Probador de Estrategias.

value

[in] Valor del parámetro.

start

[in] Valor inicial del parámetro durante la optimización.

step

[in] Paso de cambio del parámetro durante el repaso de sus valores.

stop

[in] Valor final del parámetro durante la optimización.

Valor devuelto

Devuelve true en caso de la ejecución con éxito, de lo contrario - false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError().

Nota

Esta función puede ser invocada sólo desde el manejador OnTesterInit() durante el inicio de optimización en el Probador de Estrategias. Sirve para establecer el rango y paso de cambio del parámetro, pudiendo también excluir completamente este parámetro del proceso de optimización a pesar de los ajustes en el probador. Además, permite utilizar en la optimización incluso las variables declaradas con el modificador sinput.

La función ParameterSetRange() permite crear sus propios guiones de optimización del EA en el probador en función de los valores de los parámetros claves. Es decir, incluir o excluir de la optimización los parámetros de entrada necesarios, así como establecer el rango y paso de cambio necesarios.