|
#property description "El indicador colorea las velas que son"
#property description "máximos y mínimos locales. La distancia del intervalo para buscar"
#property description "los valores extremos se puede establecer a través del parámetro de entrada."
//--- ajustes del indicador
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots 1
//---- plot
#property indicator_label1 "Extremums"
#property indicator_type1 DRAW_COLOR_CANDLES
#property indicator_color1 clrLightSteelBlue,clrRed,clrBlue
#property indicator_style1 STYLE_SOLID
#property indicator_width1 1
//--- constante predefinida
#define INDICATOR_EMPTY_VALUE 0.0
//--- parámetros de entrada
input int InpNum=4; // Longitud de la mitad del intervalo
//--- búfers indicadores
double ExtOpen[];
double ExtHigh[];
double ExtLow[];
double ExtClose[];
double ExtColor[];
//--- variables globales
int ExtStart=0; // índice de la primera vela que no es un extremo
int ExtCount=0; // número de velas no- extremos en este intervalo
//+------------------------------------------------------------------+
//| Coloreado de velas no- extremos |
//+------------------------------------------------------------------+
void FillCandles(const double &open[],const double &high[],
const double &low[],const double &close[])
{
//--- coloreamos velas
ArrayCopy(ExtOpen,open,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtHigh,high,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtLow,low,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
ArrayCopy(ExtClose,close,ExtStart,ExtStart,ExtCount);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtOpen);
SetIndexBuffer(1,ExtHigh);
SetIndexBuffer(2,ExtLow);
SetIndexBuffer(3,ExtClose);
SetIndexBuffer(4,ExtColor,INDICATOR_COLOR_INDEX);
//--- especificamos el valor que no va a mostrarse
PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,INDICATOR_EMPTY_VALUE);
//--- especificamos los nombres de los búfers indicadores para mostrar en la ventana de datos
PlotIndexSetString(0,PLOT_LABEL,"Open;High;Low;Close");
//---
return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
//--- establecemos la indexación directa en las series temporales
ArraySetAsSeries(open,false);
ArraySetAsSeries(high,false);
ArraySetAsSeries(low,false);
ArraySetAsSeries(close,false);
//--- variable de inicio para el cálculo de las barras
int start=prev_calculated;
//--- para las primeras barras InpNum*2 no realizamos el cálculo
if(start==0)
{
start+=InpNum*2;
ExtStart=0;
ExtCount=0;
}
//--- si la barra acaba de formarse, comprobamos el siguiente extremo potencial
if(rates_total-start==1)
start--;
//--- índice de la barra cuyo extremo vamos a comprobar
int ext;
//--- ciclo de cálculo de los valores del indicador
for(int i=start;i<rates_total-1;i++)
{
//--- inicialmente en la barra i sin dibujar
ExtOpen[i]=0;
ExtHigh[i]=0;
ExtLow[i]=0;
ExtClose[i]=0;
//--- índice del extremo a chequear
ext=i-InpNum;
//--- comprobación del máximo local
if(IsMax(high,ext))
{
//--- coloreamos la vela extremo
ExtOpen[ext]=open[ext];
ExtHigh[ext]=high[ext];
ExtLow[ext]=low[ext];
ExtClose[ext]=close[ext];
ExtColor[ext]=1;
//--- las demás velas hasta el extremo marcamos con color neutral
FillCandles(open,high,low,close);
//--- cambiamos los valores de variables
ExtStart=ext+1;
ExtCount=0;
//--- pasamos a la siguiente iteración
continue;
}
//--- comprobación del mínimo local
if(IsMin(low,ext))
{
//--- coloreamos la vela extremo
ExtOpen[ext]=open[ext];
ExtHigh[ext]=high[ext];
ExtLow[ext]=low[ext];
ExtClose[ext]=close[ext];
ExtColor[ext]=2;
//--- las demás velas hasta el extremo marcamos con color neutral
FillCandles(open,high,low,close);
//--- cambiamos los valores de variables
ExtStart=ext+1;
ExtCount=0;
//--- pasamos a la siguiente iteración
continue;
}
//--- incrementamos el número de no-extremos en este intervalo
ExtCount++;
}
//--- return value of prev_calculated for next call
return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprobamos si el elemento actual del array es un máximo local |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsMax(const double &price[],const int ind)
{
//--- variable del inicio del intervalo
int i=ind-InpNum;
//--- variable del fin del intervalo
int finish=ind+InpNum+1;
//--- chequeo para la primera mitad del intervalo
for(;i<ind;i++)
{
if(price[ind]<=price[i])
return(false);
}
//--- chequeo para la segunda mitad del intervalo
for(i=ind+1;i<finish;i++)
{
if(price[ind]<=price[i])
return(false);
}
//--- es un extremo
return(true);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Comprobamos si el elemento actual del array es un mínimo local |
//+------------------------------------------------------------------+
bool IsMin(const double &price[],const int ind)
{
//--- variable del inicio del intervalo
int i=ind-InpNum;
//--- variable del fin del intervalo
int finish=ind+InpNum+1;
//--- chequeo para la primera mitad del intervalo
for(;i<ind;i++)
{
if(price[ind]>=price[i])
return(false);
}
//--- chequeo para la segunda mitad del intervalo
for(i=ind+1;i<finish;i++)
{
if(price[ind]>=price[i])
return(false);
}
//--- es un extremo
return(true);
}