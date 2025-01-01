Alert Muestra el mensaje en una ventana separada

CheckPointer Devuelve el tipo del puntero a objeto

Comment Muestra el mensaje en la esquina superior izquierda del gráfico de precios

CryptEncode Convierte los datos del array fuente en el array receptor según el método especificado

CryptDecode Conversión inversa de los datos del array

DebugBreak Punto programado de interrupción en depuración

ExpertRemove Detiene el trabajo del Asesor Experto y lo descarga del gráfico

GetPointer Devuelve el puntero a objeto

GetTickCount Devuelve la cantidad de millisegundos pasados desde el momento del arranque del sistema

GetTickCount64 Devuelve la cantidad de millisegundos pasados desde el momento del arranque del sistema

GetMicrosecondCount Devuelve la cantidad de milisegundos transcurridos desde el inicio de funcionamiento del programa MQL

MessageBox Crea y visualiza la ventana de mensajes, además de gestionarlo

PeriodSeconds Devuelve la cantidad de segundos en el período

PlaySound Reproduce un archivo de audio

Print Visualiza un mensaje en el registro

PrintFormat Formatea e imprime juego de símbolos y valores en un registro histórico de acuerdo con el formato establecido

ResetLastError Pone el valor de variable predefinida _LastError a cero

ResourceCreate Esta función crea un recurso de imagen a base de un conjunto de datos

ResourceFree Elimina el recurso creado dinámicamente (libera la memoria ocupada por el recurso)

ResourceSave Guarda el recurso en el archivo especificado

SetUserError Pone la variable predefinida _LastError en el valor equivalente a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError Establece el código que retornará el proceso del terminal al completar el trabajo

Sleep Suspende la ejecución del Asesor Experto en curso o del script por un intervalo determinado

TerminalClose Envía al terminal el comando de finalizar el trabajo

TesterHideIndicators Establece el modo de muestra/ocultación de los indicadores que se usan en el experto

TesterStatistics La función devuelve el valor del indicador estadístico especificado que ha sido calculado a base de los resultados de simulación

TesterStop Da el comando para finalizar el trabajo del programa durante la simulación

TesterDeposit Función especial para emular operaciones de depósito de fondos durante la simulación

TesterWithdrawal Es una función especial para emular las operaciones de retiro de fondos durante el proceso de evaluación

TranslateKey Retorna un símbolo Unicode según el código virtual de la tecla