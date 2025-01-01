DocumentaciónSecciones
Funciones generales que no han entrado en ninguno de los grupos especializados.

Función

Acción

Alert

Muestra el mensaje en una ventana separada

CheckPointer

Devuelve el tipo del puntero a objeto

Comment

Muestra el mensaje en la esquina superior izquierda del gráfico de precios

CryptEncode

Convierte los datos del array fuente en el array receptor según el método especificado

CryptDecode

Conversión inversa de los datos del array

DebugBreak

Punto programado de interrupción en depuración

ExpertRemove

Detiene el trabajo del Asesor Experto y lo descarga del gráfico

GetPointer

Devuelve el puntero a objeto

GetTickCount

Devuelve la cantidad de millisegundos pasados desde el momento del arranque del sistema

GetTickCount64

Devuelve la cantidad de millisegundos pasados desde el momento del arranque del sistema

GetMicrosecondCount

Devuelve la cantidad de milisegundos transcurridos desde el inicio de funcionamiento del programa MQL

MessageBox

Crea y visualiza la ventana de mensajes, además de gestionarlo

PeriodSeconds

Devuelve la cantidad de segundos en el período

PlaySound

Reproduce un archivo de audio

Print

Visualiza un mensaje en el registro

PrintFormat

Formatea e imprime juego de símbolos y valores en un registro histórico de acuerdo con el formato establecido

ResetLastError

Pone el valor de variable predefinida _LastError a cero

ResourceCreate

Esta función crea un recurso de imagen a base de un conjunto de datos

ResourceFree

Elimina el recurso creado dinámicamente (libera la memoria ocupada por el recurso)

ResourceReadImage

Lee los datos del recurso gráfico creado con la función ResourceCreate() o guardado en el archivo EX5 tras la compilación

ResourceSave

Guarda el recurso en el archivo especificado

SetUserError

Pone la variable predefinida _LastError en el valor equivalente a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error

SetReturnError

Establece el código que retornará el proceso del terminal al completar el trabajo

Sleep

Suspende la ejecución del Asesor Experto en curso o del script por un intervalo determinado

TerminalClose

Envía al terminal el comando de finalizar el trabajo

TesterHideIndicators

Establece el modo de muestra/ocultación de los indicadores que se usan en el experto

TesterStatistics

La función devuelve el valor del indicador estadístico especificado que ha sido calculado a base de los resultados de simulación

TesterStop

Da el comando para finalizar el trabajo del programa durante la simulación

TesterDeposit

Función especial para emular operaciones de depósito de fondos durante la simulación

TesterWithdrawal

Es una función especial para emular las operaciones de retiro de fondos durante el proceso de evaluación

TranslateKey

Retorna un símbolo  Unicode según el código virtual de la tecla

ZeroMemory

Reinicializa la variable pasada por referencia. La variable puede ser de cualquier tipo, salvo las clases y estructuras que contienen constructores.