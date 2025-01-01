- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
Funciones comunes
Funciones generales que no han entrado en ninguno de los grupos especializados.
|
Función
|
Acción
|
Muestra el mensaje en una ventana separada
|
Devuelve el tipo del puntero a objeto
|
Muestra el mensaje en la esquina superior izquierda del gráfico de precios
|
Convierte los datos del array fuente en el array receptor según el método especificado
|
Conversión inversa de los datos del array
|
Punto programado de interrupción en depuración
|
Detiene el trabajo del Asesor Experto y lo descarga del gráfico
|
Devuelve el puntero a objeto
|
Devuelve la cantidad de millisegundos pasados desde el momento del arranque del sistema
|
Devuelve la cantidad de millisegundos pasados desde el momento del arranque del sistema
|
Devuelve la cantidad de milisegundos transcurridos desde el inicio de funcionamiento del programa MQL
|
Crea y visualiza la ventana de mensajes, además de gestionarlo
|
Devuelve la cantidad de segundos en el período
|
Reproduce un archivo de audio
|
Visualiza un mensaje en el registro
|
Formatea e imprime juego de símbolos y valores en un registro histórico de acuerdo con el formato establecido
|
Pone el valor de variable predefinida _LastError a cero
|
Esta función crea un recurso de imagen a base de un conjunto de datos
|
Elimina el recurso creado dinámicamente (libera la memoria ocupada por el recurso)
|
Lee los datos del recurso gráfico creado con la función ResourceCreate() o guardado en el archivo EX5 tras la compilación
|
Guarda el recurso en el archivo especificado
|
Pone la variable predefinida _LastError en el valor equivalente a ERR_USER_ERROR_FIRST + user_error
|
Establece el código que retornará el proceso del terminal al completar el trabajo
|
Suspende la ejecución del Asesor Experto en curso o del script por un intervalo determinado
|
Envía al terminal el comando de finalizar el trabajo
|
Establece el modo de muestra/ocultación de los indicadores que se usan en el experto
|
La función devuelve el valor del indicador estadístico especificado que ha sido calculado a base de los resultados de simulación
|
Da el comando para finalizar el trabajo del programa durante la simulación
|
Función especial para emular operaciones de depósito de fondos durante la simulación
|
Es una función especial para emular las operaciones de retiro de fondos durante el proceso de evaluación
|
Retorna un símbolo Unicode según el código virtual de la tecla
|
Reinicializa la variable pasada por referencia. La variable puede ser de cualquier tipo, salvo las clases y estructuras que contienen constructores.