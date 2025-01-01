DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5 

DXBufferSet

Establece el búfer para el dibujado actual.

bool  DXBufferSet(
   int   context,               // manejador para el contexto gráfico
   int   buffer,                // manejador del búfer de vértices o de índices
   uint  start=0,               // índice inicial
   uint  count=WHOLE_ARRAY      // número de elementos 
   );

Parámetros

context

[in]  Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().

buffer

[in]  Manejador del búfer de vértices o de índices creado en DXBufferCreate().

start

[in]  Índice del primer elemento del búfer. Por defecto, se usan los datos del inicio del búfer.

count

[in]  Número de valores que se deben utilizar. Por defecto, todos los valores del búfer.

Valor retornado

Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().

Observación

Debemos llamar a la función DXBufferSet() para establecer los búferes de vértices e índices para el dibujado con la ayuda de DXDraw().