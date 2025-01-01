- DXContextCreate
- DXContextSetSize
- DXContextGetSize
- DXContextClearColors
- DXContextClearDepth
- DXContextGetColors
- DXContextGetDepth
- DXBufferCreate
- DXTextureCreate
- DXInputCreate
- DXInputSet
- DXShaderCreate
- DXShaderSetLayout
- DXShaderInputsSet
- DXShaderTexturesSet
- DXDraw
- DXDrawIndexed
- DXPrimiveTopologySet
- DXBufferSet
- DXShaderSet
- DXHandleType
- DXRelease
DXBufferSet
Establece el búfer para el dibujado actual.
|
bool DXBufferSet(
Parámetros
context
[in] Manejador del contexto gráfico creado en DXContextCreate().
buffer
[in] Manejador del búfer de vértices o de índices creado en DXBufferCreate().
start
[in] Índice del primer elemento del búfer. Por defecto, se usan los datos del inicio del búfer.
count
[in] Número de valores que se deben utilizar. Por defecto, todos los valores del búfer.
Valor retornado
Si se ejecuta con éxito, retorna true, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, deberemos llamar a la función GetLastError().
Observación
Debemos llamar a la función DXBufferSet() para establecer los búferes de vértices e índices para el dibujado con la ayuda de DXDraw().