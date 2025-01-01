- CharToString
NormalizeDouble
Redondeo del número con punto flotante hasta una precisión especificada.
|
double NormalizeDouble(
Parámetros
value
[in] Valor con punto flotante.
digits
[in] Formato de precisión, número de dígitos después del punto decimal (0-8).
Valor devuelto
Valor del tipo double con una precisión especificada.
Nota
Valores calculados StopLoss, TakeProfit y los valores de precio de apertura de pedidos pendientes tienen que ser normalizados con la precisión cuyo valor puede ser obtenido por la función Digits().
Hay que tener en cuenta que cuando un número normalizado se visualiza en el Diario mediante Print(), éste puede tener una cantidad de dígitos tras la coma más grande de lo esperado. Por ejemplo,
|
double a=76.671; // número normalizado con 3 dígitos tras la coma
mostrará en el terminal:
|
DoubleToString(a,8)=76.67100000
Print(76.671)=76.67100000000001
Ejemplo:
|
double pi=M_PI;
