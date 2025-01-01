DocumentaciónSecciones
Establece el valor de un parámetro en la solicitud.

bool  DatabaseBind(
   int  request,      // manejador de la solicitud creada en DatabasePrepare
   int  index,        // índice del parámetro en la solicitud
   T    value         // valor del parámetro de tipo simple
   );

Parámetros

request

[in]  Manejador de la solicitud creada en DatabasePrepare().

index

[in]  Índice del parámetro en la solicitud para la que se debe establecer el valor. La numeración parte desde el cero.

value

[in]  Valor del parámetro que se debe establecer. Tipos permitidos: bool, char, uchar, short, ushart, int, uint, color, datetime, long, ulong, float, double, string.

Valor retornado

Retorna true en el caso de éxito, de lo contrario, false. Para obtener el código del error, use GetLastError(), posibles respuestas:

  • ERR_INVALID_PARAMETER (4003)             — tipo no soportado;
  • ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE (5121)  - manejador no válido de la base de datos;
  • ERR_DATABASE_NOT_READY (5128)         - no es posible usar la función para la solicitud en estos momentos. La solicitud se está ejecutando o ya se ha realizado, se debe llamar a DatabaseReset().

 

Observación

La función se debe usar solo cuando una solicitud SQL contiene los valores parametrizables "?" o "?N", donde N indica el número del parámetro (comenzando por la unidad). En este caso, además, la indexación de los parámetros en DatabaseBind() comienza a partir de cero.

Por ejmplo:

     INSERT INTO table VALUES (?,?,?)
     SELECT * FROM table WHERE id=?

La función se puede llamar justo después de que la solicitud parametrizada haya sido creada en DatabasePrepare(), o bien tras resetear la solicitud a su estado inicial con la ayuda de DatabaseReset().

Use esta función junto con DatabaseReset() para ejecutar la solicitud el número necesario de veces con diferentes valores de parámetros.

La función ha sido pensada para trabajar con los parámetros de tipos simples. Si tiene que comparar un parámetro con una matriz, use la función DatabaseBindArray().

Ejemplo:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlTick ticks[];
//--- registrando la hora de inicio antes de recibir los ticks
   uint start=GetTickCount();
//--- solicitando la historia de ticks de un día
   ulong to=TimeCurrent()*1000;
   ulong from=to-PeriodSeconds(PERIOD_D1)*1000;
   if(CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, from, to)==-1)
     {
      PrintFormat("%s: CopyTicksRange(%s - %s) failed, error=%d",
                  _SymbolTimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)), _LastError);
      return;
     }
   else
     {
      //--- cuántos ticks y en qué tiempo los hemos obtenido
      PrintFormat("%s: CopyTicksRange received %d ticks in %d ms (from %s to %s)",
                  _SymbolArraySize(ticks), GetTickCount()-start,
                  TimeToString(datetime(from/1000)), TimeToString(datetime(to/1000)));
     }
 
//--- comparando el nombre del archivo para guardar la base de datos
   string filename=_Symbol+" "+TimeToString(datetime(from/1000))+" - "+TimeToString(datetime(to/1000))+".sqlite";
   StringReplace(filename, ":""."); // el símbolo ":" está prohibido en los nombres de los archivos
//--- abrimos/creamos la base de datos en la carpeta general de los terminales
   int db=DatabaseOpen(filename, DATABASE_OPEN_READWRITE | DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_COMMON);
   if(db==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("Database: ", filename, " open failed with code "GetLastError());
      return;
     }
   else
      Print("Database: ", filename, " opened successfully");
 
//--- creando el recuadro TICKS
   if(!DatabaseExecute(db, "CREATE TABLE TICKS("
                       "SYMBOL             CHAR(10),"
                       "TIME               INT NOT NULL,"
                       "BID                REAL,"
                       "ASK                REAL,"
                       "LAST               REAL,"
                       "VOLUME             INT,"
                       "TIME_MSC           INT,"
                       "VOLUME_REAL        REAL);"))
     {
      Print("DB: ", filename, " create table TICKS failed with code "GetLastError());
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- mostrando la lista de todos los campos en el recuadro TICKS
   if(DatabasePrint(db, "PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)", 0)<0)
     {
      PrintFormat("DatabasePrint(\"PRAGMA TABLE_INFO(TICKS)\") failed, error code=%d at line %d"GetLastError(), __LINE__);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- creando una solicitud parametrizada de adición de ticks al recuadro TICKS
   string sql="INSERT INTO TICKS (SYMBOL,TIME,BID,ASK,LAST,VOLUME,TIME_MSC,VOLUME_REAL)"
              " VALUES (?1,?2,?3,?4,?5,?6,?7,?8)"// parámetros de la solicitud
   int request=DatabasePrepare(db, sql);
   if(request==INVALID_HANDLE)
     {
      PrintFormat("DatabasePrepare() failed with code=%d"GetLastError());
      Print("SQL request: ", sql);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
//--- estableciendo el valor del primer parámetro de la solicitud
   DatabaseBind(request, 0, _Symbol);
//--- rellenando la hora de comienzo antes de añadir los ticks al recuadro TICKS
   start=GetTickCount();
   DatabaseTransactionBegin(db);
   int total=ArraySize(ticks);
   bool request_error=false;
   for(int i=0; i<total; i++)
     {
      //--- estableciendo los valores del resto de parámetros antes de añadir la entrada
      ResetLastError();
      if(!DatabaseBind(request, 1, ticks[i].time))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      //--- si la anterior llamada de DatabaseBind() ha tenido éxito, establecemos el siguiente parámetro       
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 2, ticks[i].bid))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 3, ticks[i].ask))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 4, ticks[i].last))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 5, ticks[i].volume))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 6, ticks[i].time_msc))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
      if(!request_error && !DatabaseBind(request, 7, ticks[i].volume_real))
        {
         PrintFormat("DatabaseBind() failed with code=%d"GetLastError());
         PrintFormat("Tick #%d line=%d", i+1, __LINE__);
         request_error=true;
         break;
        }
 
      //--- ejecutando la solicitud de inserción de una entrada y comprobando si es errónea
      if(!request_error && !DatabaseRead(request) && (GetLastError()!=ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA))
        {
         PrintFormat("DatabaseRead() failed with code=%d"GetLastError());
         DatabaseFinalize(request);
         request_error=true;
         break;
        }
      //--- reseteando la solicitud a su estado inicial antes de la siguiente actualización de parámetros
      if(!request_error && !DatabaseReset(request))
        {
         PrintFormat("DatabaseReset() failed with code=%d"GetLastError());
         DatabaseFinalize(request);
         request_error=true;
         break;
        }
     } //--- ya hemos finalizado, se ha pasado por todos los ticks
 
//--- ¿cómo han salido las transacciones?
   if(request_error)
     {
      PrintFormat("Table TICKS: failed to add %d ticks "ArraySize(ticks));
      DatabaseTransactionRollback(db);
      DatabaseClose(db);
      return;
     }
   else
     {
      DatabaseTransactionCommit(db);
      PrintFormat("Table TICKS: added %d ticks in %d ms",
                  ArraySize(ticks), GetTickCount()-start);
     }
 
//--- cerramos el archivo con la base de datos y comunicamos este hecho
   DatabaseClose(db);
   PrintFormat("Database: %s created and closed", filename);
  }
/*
 Resultado:
  EURUSD: CopyTicksRange received 268061 ticks in 47 ms (from 2020.03.18 12:40 to 2020.03.19 12:40)
  Database: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite opened successfully
  #| cid name        type     notnull dflt_value pk
  -+-----------------------------------------------
  1|   0 SYMBOL      CHAR(10)       0             0 
  2|   1 TIME        INT            1             0 
  3|   2 BID         REAL           0             0 
  4|   3 ASK         REAL           0             0 
  5|   4 LAST        REAL           0             0 
  6|   5 VOLUME      INT            0             0 
  7|   6 TIME_MSC    INT            0             0 
  8|   7 VOLUME_REAL REAL           0             0 
  Table TICKS: added 268061 ticks in 797 ms
  Database: EURUSD 2020.03.18 12.40 - 2020.03.19 12.40.sqlite created and closed
  OnCalculateCorrelation=0.87 2020.03.19 13:00:  EURUSD vs GBPUSD  PERIOD_M30 
*/

