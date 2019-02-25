- initialize
version
Retorna la versión del terminal MetaTrader 5.
|
version()
Valor retornado
Retorna el número de versión, el número de build y la fecha de lanzamiento del terminal MetaTrader 5. En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().
Observación
La función version() retorna el número de versión, el número de build y la fecha de lanzamiento del terminal en forma de tupla con tres valores:
|
Tipo
|
Descripción
|
Ejemplo de valor
|
integer
|
Versión del terminal MetaTrader 5
|
500
|
integer
|
Número de build
|
2007
|
string
|
Fecha de publicación del build
|
'25 Feb 2019'
Ejemplo:
|
import MetaTrader5 as mt5
