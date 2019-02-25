DocumentaciónSecciones
Retorna la versión del terminal MetaTrader 5.

version()

Valor retornado

Retorna el número de versión, el número de build y la fecha de lanzamiento del terminal MetaTrader 5. En caso de error, retorna None; la información sobre el error se puede obtener con la ayuda de last_error().

Observación

La función version() retorna el número de versión, el número de build y la fecha de lanzamiento del terminal en forma de tupla con tres valores:

Tipo

Descripción

Ejemplo de valor

integer

Versión del terminal MetaTrader 5

500

integer

Número de build

2007

string

Fecha de publicación del build

'25 Feb 2019'

Ejemplo:

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# mostramos los datos sobre el paquete MetaTrader5
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# establecemos la conexión con el terminal MetaTrader 5
if not mt5.initialize():
    print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
    quit()
 
# mostramos la información sobre la versión del terminal MetaTrader 5
print(mt5.version())
 
# mostramos como es la información sobre el estado de la conexión, el nombre del servidor y la cuenta comercial
print(mt5.terminal_info())
print()
 
# obtenemos las propiedades en forma de diccionario
terminal_info_dict=mt5.terminal_info()._asdict()
# transformamos el diccionario en DataFrame y lo imprimimos
df=pd.DataFrame(list(terminal_info_dict.items()),columns=['property','value'])
print("terminal_info() as dataframe:")
print(df[:-1])
 
# finalizamos la conexión con el terminal MetaTrader 5
mt5.shutdown()
 
 
Resultado:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
[500, 2367, '23 Mar 2020']
TerminalInfo(community_account=True, community_connection=True, connected=True, dlls_allowed=False, trade_allowed=False, ...
 
terminal_info() as dataframe:
                 property                         value
0       community_account                          True
1    community_connection                          True
2               connected                          True
3            dlls_allowed                         False
4           trade_allowed                         False
5       tradeapi_disabled                         False
6           email_enabled                         False
7             ftp_enabled                         False
8   notifications_enabled                         False
9                    mqid                         False
10                  build                          2367
11                maxbars                          5000
12               codepage                          1251
13              ping_last                         77881
14      community_balance                       707.107
15         retransmission                             0
16                company     MetaQuotes Software Corp.
17                   name                  MetaTrader 5
18               language                       Russian
19                   path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
20              data_path  E:\ProgramFiles\MetaTrader 5
 

