- ChartApplyTemplate
- ChartSaveTemplate
- ChartWindowFind
- ChartTimePriceToXY
- ChartXYToTimePrice
- ChartOpen
- ChartFirst
- ChartNext
- ChartClose
- ChartSymbol
- ChartPeriod
- ChartRedraw
- ChartSetDouble
- ChartSetInteger
- ChartSetString
- ChartGetDouble
- ChartGetInteger
- ChartGetString
- ChartNavigate
- ChartID
- ChartIndicatorAdd
- ChartIndicatorDelete
- ChartIndicatorGet
- ChartIndicatorName
- ChartIndicatorsTotal
- ChartWindowOnDropped
- ChartPriceOnDropped
- ChartTimeOnDropped
- ChartXOnDropped
- ChartYOnDropped
- ChartSetSymbolPeriod
- ChartScreenShot
ChartIndicatorAdd
Añade un indicador con el manejador (handle) especificado a la ventana del gráfico especificada. El indicador y el gráfico tienen que generarse basándose en el mismo símbolo y en el mismo período de tiempo.
|
bool ChartIndicatorAdd(
Parámetros
chart_id
[in] Identificador del gráfico. 0 significa el gráfico actual.
sub_window
[in] Número de subventana del gráfico. 0 significa la ventana principal del gráfico. Para añadir un indicador a una ventana nueva, el parámetro debe ser un uno más que el índice de la última ventana existente, es decir debe ser igual a CHART_WINDOWS_TOTAL. Si el valor del parámetro sobrepasa el valor de CHART_WINDOWS_TOTAL, entonces la nueva ventana no se creará y el indicador no será agregado.
indicator_handle
[in] Manejador del indicador.
Valor devuelto
Devuelve true en caso del éxito, de lo contrario devuelve false. Para obtener la información sobre el error, hay que llamar a la función GetLastError(). El error 4114 significa que el gráfico y el indicador que se añade se diferencian por el símbolo o por el período de tiempo.
Nota
Si a la ventana principal del gráfico se le añade un indicador que tiene que ser dibujado en una ventana separada (por ejemplo, indicador built-in iMACD o un indicador personalizado con la propiedad especificada #property indicator_separate_window), entonces puede ocurrir que este indicador se quede invisible, aunque va a figurar en la lista de indicadores. Eso quiere decir que la escala de este indicador se diferencia de la escala del gráfico de precios, y los valores del indicador insertado no entran en la extensión visualizada del gráfico de precios. En este caso GetLastError() va a devolver el código nulo que indica en la ausencia de errores. Se puede observar el valor de este indicador "invisible" en la "Ventana de Datos", así como obtenerlo desde otros programas MQL5.
Ejemplo:
|
#property description "El EA para demostrar el trabajo con la función ChartIndicatorAdd()."
Véase también
ChartIndicatorDelete(), ChartIndicatorName(), ChartIndicatorsTotal(), iCustom(), IndicatorCreate()