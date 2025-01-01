#property description "El EA para demostrar el trabajo con la función ChartIndicatorAdd()."

#property description "Después de arrancarlo en el gráfico (y recibir el error en el Diario), abra"

#property description "las propiedades del EA y establezca los parámetros correctos de <symbol> y <period>."

#property description "El indicador MACD sera agregado al gráfico."



//--- input parameters

input string symbol="AUDUSD"; // nombre del símbolo

input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_M12; // período de tiempo

input int fast_ema_period=12; // período de media rápida MACD

input int slow_ema_period=26; // período de media lenta MACD

input int signal_period=9; // período del promedio de diferencia

input ENUM_APPLIED_PRICE apr=PRICE_CLOSE; // tipo del precio para el cálculo MACD



int indicator_handle=INVALID_HANDLE;

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

//---

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

//--- intentamos insertar el indicador en el gráfico

if(!AddIndicator())

{

//--- la función AddIndicator() ha negado a insertar el indicador en el gráfico

int answer=MessageBox("¿Desea intentar agregar MACD al gráfico de cualquier modo?",

"El símbolo y/o el período de tiempo no han sido establecidos de forma correcta para la inserción del indicador",

MB_YESNO // se mostrarán los botones de selección "Yes" y "No"

);

//--- si el usuario aun así insiste en el uso incorrecto de ChartIndicatorAdd()

if(answer==IDYES)

{

//--- primero vamos a reflejarlo en el Diario

PrintFormat("¡Atención! %s: Intentemos agregar el indicador MACD(%s/%s) al gráfico %s/%s. Obtenemos el error 4114",

__FUNCTION__,symbol,EnumToString(period),_Symbol,EnumToString(_Period));

//--- obtenemos el número de una nueva subventana en la que tratamos de insertar el indicador

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

//--- ahora hagamos el intento condenado al error

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

PrintFormat("Fallo al agergar el indicador MACD a la ventana %d del gráfico. Código del error %d",

subwindow,GetLastError());

}

}

//---

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

// el EA no hace nada

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| La función para comprobar y añadir el indicador al gráfico |

//+------------------------------------------------------------------+

bool AddIndicator()

{

//--- mostramos el mensaje

string message;

//--- comprobamos si el símbolo del indicador coincide con el símbolo del gráfico

if(symbol!=_Symbol)

{

message="Demostración del usu de la función Demo_ChartIndicatorAdd():";

message=message+"\r

";

message=message+"No se puede agregar al gráfico un indicador calculado para otro símbolo.";

message=message+"\r

";

message=message+"Especifique el símbolo del gráfico en las propiedades del EA - "+_Symbol+".";

Alert(message);

//--- salida anticipada, no vamos a añadir el indicador al gráfico

return false;

}

//--- comprobaremos si el periodo del indicador coincide con el período del gráfico

if(period!=_Period)

{

message="No se puede agregar al gráfico un indicador calculado para otro período de tiempo.";

message=message+"\r

";

message=message+"Especifique el período del gráfico en las propiedades del EA - "+EnumToString(_Period)+".";

Alert(message);

//--- salida anticipada, no vamos a añadir el indicador al gráfico

return false;

}

//--- todas las pruebas pasadas, el símbolo y el período del indicador corresponden al gráfico

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print(__FUNCTION__," Creamos el indicador MACD");

indicator_handle=iMACD(symbol,period,fast_ema_period,slow_ema_period,signal_period,apr);

if(indicator_handle==INVALID_HANDLE)

{

Print("Generación del indicador MACD fallida. Código del error ",GetLastError());

}

}

//--- reseteamos el código del error

ResetLastError();

//--- agregamos el indicador al gráfico

Print(__FUNCTION__," Agregamos el indicador MACD al gráfico");

Print("MACD construida sobre ",symbol,"/",EnumToString(period));

//--- obtenemos el número de nueva subventana a la que vamos a agregar el indicador MACD

int subwindow=(int)ChartGetInteger(0,CHART_WINDOWS_TOTAL);

PrintFormat("Agregamos el indicador MACD a la ventana %d del gráfico",subwindow);

if(!ChartIndicatorAdd(0,subwindow,indicator_handle))

{

PrintFormat("Fallo al agergar el indicador MACD a la ventana %d del gráfico. Código del error %d",

subwindow,GetLastError());

}

//--- el indicador ha sido insertado al gráfico con éxito

return(true);

}